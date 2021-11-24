搶攻農曆年節商機，台北遠東香格里拉推出各式餐飲選擇和多樣外帶年菜與節慶禮品，為虎年增福添運！除夕圍爐宴可於宴會廳一邊欣賞現場表演一邊品嚐豐盛年菜，各餐廳也準備充滿年味的美饌迎春，包含榮獲米其林餐盤推薦的香宮粵菜餐廳、上海醉月樓、ibuki日本料理、馬可波羅義大利餐廳與遠東Cafe自助餐廳，香宮和上海醉月樓另有私人包廂以及外帶佳餚，如廣東盆菜、鮑參極品佛跳牆、醉月紅燒獅子頭，還有曾獲蘋果日報評比季軍「鮑片海鮮西滷肉」與點心類冠軍「蘿蔔絲酥餅」等，2022年1月7日前預購並付清款項，可享85折早鳥優惠。而高質感的年節好禮、精緻糕點也開放預購。

春節返鄉團聚重頭戲就屬除夕夜的圍爐宴，台北遠東香格里拉不僅開放宴會廳、全館五間美食餐廳，包含香宮道地的粵式年菜、上海醉月樓的經典滬式年味、馬可波羅餐廳的義式風味，ibuki精緻日式料理、遠東Caf?自助餐廳的寰宇美食，還加開客房樓層提供私人溫馨包廂場域享用香宮或上海醉月樓年菜，亦推出頂級尊榮的總統套房圍爐歡聚，用美食與家人歡慶新年。

想闔府體驗新春熱鬧氛圍可選擇「福虎生豐團圓晚宴」，於二樓香格里拉宴會廳及三樓遠東宴會廳提供精緻中式圍爐宴，現場還有一連串年味十足的樂團表演、奇幻魔術、氣球雜耍、LED炫光舞獅秀以及全家福拍攝等精采活動，每桌五位18000元起，十位34500元起，闔家幸福聚首慶虎年。另也因應初二回娘家的午宴需求，特別加開初二(2月2日)家聚饗宴，每桌十位29 800元起，於2021年11月30日前預訂可享九折早鳥優惠，若同時預訂除夕宴及初二午宴亦可享九折優惠，並獲得價值3600元的遠東Cafe自助餐券。

為闔家團聚創造永誌難忘的回憶，台北遠東香格里拉特別開放位於飯店客房最高樓層的總統套房，尊榮舒適的專屬空間樂享團圓喜悅，可於挑高7米的氣派客廳悠閒享用精緻下午茶，現場備有桌遊趣味遊戲炒熱年節氣氛，再與家人共享上海醉月樓滬式團圓美饌，席間還可享精選紅酒乙瓶以及無限暢飲軟性飲料，下午茶與晚餐皆為十人份，飯店再加碼贈送精選禮籃乙組，總統套房圍爐專案含住宿一晚，每晚99999元(原價321558元，約享31折)，還可以優惠價每晚2888元加訂豪華客房。

由港籍中餐行政主廚何競業掌杓，連續四年榮獲米其林台北指南餐盤推薦的香宮，推出豐富多樣的單點年菜與六人份的套餐，讓主婦們輕鬆打點團圓飯！套餐中集結化皮乳豬件、蜜汁靚叉燒、桂蜜煙鴨胸、蔥油黃瓜海蜇花與陳醋生蒜片雲耳的開胃拼盤繽紛豐盛，而鮮菌元貝螺頭燉雞湯更是暖心暖胃，主廚嚴選日本元貝、猴頭菇、北菇、螺頭等優質食材，以鮮嫩土雞和香宮秘製湯頭燉煮2小時以上而成，鮮美香濃；八頭湯鮑佐北菇海參以高溫熗香蔥薑蒜、再加入Q彈海參，以及鮑魚、海參及北菇煨蒸，每一口都能嚐到鮮甜海味。而象徵年年有餘的蔥油清蒸海斑魚、開心果仁大明蝦、黑松露蟹肉炒飯以及抹茶及椰汁鴛鴦糕，道道美型美味兼具。

此外，不容錯過主廚精選的單點佳餚，立即為除夕家宴升級加菜，例如澎湃喜氣的傳統廣東盆菜，囊括各式頂級好料像是刺參、六頭鮑、大明蝦、花膠筒等，豐富食材層層堆疊大盆之中，珍饈美味交融，香濃馥郁的湯頭暖人心脾，圓滿一鍋最適合圍爐應景！還有曾獲蘋果日報年菜評比點心類冠軍的經典港式點心蘿蔔絲酥餅，外型如元寶般富貴討喜，餡料滿是多汁可口的白蘿蔔絲，亦是居家必備年菜！2022年1月7日前訂購外帶年菜套餐且付清款項可享早鳥優惠85折，再加贈精選葡萄酒一瓶！

上海年菜少不了海陸鮮味為滿桌增添豐盛，以虎歲承歡幸福春拼盤-花雕醉香雞、油爆鮮蝦、西芹蜇頭、五香燻魚、老魯小鮑魚等醉月樓招牌前盤，為溫馨的年夜飯揭開序幕，主廚賴忠舜精心設計紅棗黃金蟲草山藥燉雞湯，以上海醉月樓獨門上湯燉煮紅棗、黃金蟲草及山藥2小時，湯頭香濃清甜，令人讚不絕口。首重功夫的糖醋鮮黃魚，以交叉斜刀溫柔細切魚肉，再悉心於每面裹上麵粉後酥炸，綻開的的層層魚肉外酥內嫩，佐以主廚特製糖醋醬，酸甜難忘；而華貴的鰻魚蒸米糕，於米飯部分下足心思，首先將生米浸泡一夜，確保吸足水分的長糯米在蒸熟後能夠保有粒粒晶瑩的蓬鬆口感，再拌炒油飯料，色澤呈現金黃，再鋪上台灣出產的鰻魚一同放入蒸籠，開籠香氣撲鼻，令人意猶未盡。

套餐之外，上海醉月樓仍不負饕家味蕾，嚴選來自澳洲的國王大蝦，加入爆香過的薑蒜、辣椒等辛香料及耗時熬煮而得的蝦汁精華，共同燜燒製作出這道蒜香辣味國王大蝦，使蝦肉馥盈香濃滋味。還有過年不可少的鮑參極品佛跳牆，以鮑魚、花膠、扇貝及豬蹄筋等各式嚴選食材，配以秘製湯頭燉煮2小時以上而成，口感香滑順口。最後以獨家研發的中式甜品「八寶豆沙芋泥」為溫馨年夜畫上甜蜜句點！芋頭泥搭配香氣十足的花生粉；甜度適中、紮實順口，香醇餘韻誘人，令人想一嚐再嚐。其他應景菜色還包括筍乾紅燒元蹄、醉月樓招牌獅子頭及鮑魚蔥燒大婆參等，多樣外帶單品選擇，價格自688元起。預訂外帶年菜套餐，加碼贈送精選葡萄酒一瓶；2022年1月7日前訂購且付清款項者享早鳥優惠85折。

迎接農曆新年，最能感受傳統年味兒就是辦年貨了！台北遠東香格里拉精選豐富多樣應景年貨與精緻禮盒，像是香傳X.O醬、年糕、蘿蔔糕、臘腸、臘肉等，特別設計「福虎生豐禮籃」、「財源滾滾禮籃」、「福虎獻瑞禮籃」、「龍騰虎躍禮籃」及「大吉大利禮籃」五款精緻禮籃，價格自1688元起至15888元，亦可依預算客製化禮盒。

結合香格里拉美食集多樣獨家精選禮品，加入新年系列商品、專業廚藝團隊嚴製香傳XO醬與香傳菌菇醬、高人氣的香格里拉香氛擴香組、自產自銷的台北遠東香格里拉黑熊蜂蜜禮盒、琥珀糖核桃、廣式臘腸、花菇、香傳牛肉麵、鳳梨牛軋糖與超萌的虎來旺玩偶。

美食老饕絕不能錯過福虎獻瑞奢華禮籃！多重精選美饌包含臘肉、肝腸、初榨橄欖油、獨家香傳菌菇醬與Ｘ.Ｏ.醬、常溫美食熱銷冠軍的香傳牛肉麵禮盒，以及香格里拉擴香等多重禮品，以喜氣富貴的紅色皮箱，搭配簡約皮帶封箱盛裝，送禮澎拜大方又豪氣。