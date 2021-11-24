美國威斯康辛州沃基夏（Waukesha）車輛衝撞耶誕遊行隊伍事件喪生人數今天再加1人。檢察官表示，一名8歲男童傷重不治，成為本案第1個喪命的孩童，也是第6位罹難者。

法新社和路透社報導，地方檢察官歐柏（Susan Opper）表示，39歲男性犯嫌布魯克斯（Darrell Brooks）遭控的蓄意殺人罪指控，也從原本的5項改為6項。

布魯克斯21日涉嫌開車衝撞沃基夏舉行的年度耶誕遊行之中，傷及隊伍中的樂手、舞者和孩童，一度引發恐怖攻擊的恐懼。警方後來表示，沒有證據顯示此案為恐怖攻擊。

罹難8歲男童身分，經他雙親在募款網站GoFundMe網頁發起的活動證實為傑克森．史巴克斯（Jackson Sparks）。

家屬表示，傑克森的12歲兄長塔克（Tucker）也在遊行中受傷，但正在「奇蹟似地復原」且即將出院。

除了傑克森，這起事件還造成4女1男喪命，62人受傷，傷者包括其他孩童，有些人傷勢危急。

與此同時，社會上也出現質疑聲浪，人們不解幾週前才因為開車衝撞並輾壓自己孩子生母而揹上多起家暴指控的布魯克斯，何以能以最低保釋金額1000美元（約新台幣2萬8000元）獲釋。

檢察官歐柏在法庭上細數2000年迄今布魯克斯被捕和棄保潛逃的冗長黑歷史。

布魯克斯在威州曾多次因毒品輕罪、拒捕、武器指控和不支付子女贍養費而遭指控，也曾數度短暫入獄。

他2006年和2007年也曾在內華達州遭定罪，犯下的罪名分別是家暴以及「法定性引誘」（與未成年女孩發生性行為）。

他今年稍早也曾因毆打和家暴罪在喬治亞州服刑。

這一次他開車衝撞人群，檢察官要求提高保釋金，表示「沒有言語能形容這名被告對我們社區帶來的風險」。

法院將布魯克斯的保釋金定在500萬美元（約新台幣1.4億元）。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1101124