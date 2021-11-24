帕金森氏症可無切口手術治療，彰濱秀傳醫薩刀5年治癒100多例。（彰濱秀傳提供／吳敏菁彰化傳真）

李先生罹患帕金森氏症已10年，經彰濱秀傳醫院的醫薩刀治癒手抖症之後，可以夾菜了。（彰濱秀傳提供／吳敏菁彰化傳真）

69歲住彰化市的李阿伯罹患帕金森氏症已10年，手抖影響社交生活，且每況愈下，經彰濱秀傳醫院的醫薩刀治癒手抖症之後，可以外出聚餐、公園運動，超級開心「以往都是老婆幫他夾菜，現在還能幫大家夾菜了」。

彰濱秀傳醫師邱百誼表示，歷史上許多名人，像是拳王阿里、電影回到未來男主角米高福克斯，台灣歌手詹雅雯等都罹患帕金森氏症，會出現震顫、四肢僵直和行動緩慢。根據健保資料庫截至2011年統計，台灣有4萬人以上罹患帕金森氏症。屬於神經退化性疾病。

彰濱秀傳吳佩翰醫師也指出，初期帕金森氏症患者，都使用藥物治療。一般在發病10年之後，光靠藥物會越來越難減輕症狀，往往需要3至5倍量的藥物去控制，一天甚至可能需要服用5至6次藥物。

醫師吳佩翰指出，傳統帕金森氏症手術為深層腦部刺激術，效果很好，但是一個開顱的大手術，手術風險不小，有時候會併發感染或腦出血。最近10年，以色列發展了一個新的技術，叫做核磁導航聚焦式超音波治療，秀傳命名為「醫薩刀」，治療顫抖症有奇效。

彰濱主任張維傑表示，彰濱秀傳醫院引進醫薩刀這5年間，已治癒了100多例原發性震顫的病人，不需要開顱，是個「無切口手術」，不會造成腦部感染或出血，病人甚至可以在術後一天就出院，不需要傳統手術那樣長時間的住院觀察。醫薩刀目前證實可以減少中重度帕金森患者藥物約40％的使用量，有效改善手腳的緩慢、僵硬，及顫抖。今年也將取得了我國FDA核可來治療帕金森氏症。

彰濱秀傳醫院表示，在美國已從2018年開始有37個醫學中心用來治療原發性震顫與帕金森氏症患者，美國FDA也通過了醫薩刀巴金森症運動障礙的適應症，可說爲帕金森症治療帶到無創手術的新里程碑，也為國內帕金森患者提供新選擇。