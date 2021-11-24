四大公投投票日逼近，相關議題討論愈來越熱烈，蔡英文總統預計25日將前往桃園市視察觀新藻礁、大潭藻礁與大潭電廠，珍愛藻礁公投發起人潘忠政24日表示，已聽聞總統要來桃園，「可是他們沒有邀請我」，除非是去抗議才會到現場，可是事到如今抗議也沒有意義，要交由民眾去選擇，在公投投票上一決高下。

蔡英文總統預計25日一早7點半，先到桃園新屋視察觀新藻礁，隨後也將轉往視察這次公投議題備受矚目的大潭藻礁與大潭電廠。潘忠政對此表示，除非自己是去抗議才會到現場，但是已經接近公投投票日，再去抗議也沒意義，今年4月22日在總統府和蔡總統會面時，有當面邀請她參觀大潭藻礁，當時她說想去但要看幕僚行程安排，最後並沒有成行，最後四大公投民進黨喊出四個不同意，現在才要去看，「總是要裝個關心的樣子」。

潘忠政也說，看蔡總統與民進黨的態度，關心大潭藻礁這件事只能在公投投票上一決高下，期待民眾可以在這個議題上去思辨，最後做出正確的選擇。