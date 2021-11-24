美女插畫家「泥泥學姐」身兼YouTuber，不僅擁有精湛的繪畫技術，同時有傲人F罩杯火辣身材，IG帳號吸引177萬死忠粉絲追蹤，她也時常曬出辣照，不吝嗇秀出好身材，日前她在IG曬出一張坐在副駕駛座的照片，看到直接沒入深溝的安全帶讓老司機全陷入暴動。

泥泥學姐日前在IG曬出一張辣照，只見她坐在轎車副駕駛座，身穿桃紅色深V小可愛搭配牛仔吊帶熱褲，露出兩粒渾圓飽滿的驚人胸器，安全帶還直接陷入深邃的溝中，只見泥泥學姐認真低頭滑手機，還翹起一雙白嫩美腿，蜜大腿頓時一覽無遺，讓網友全都瘋狂。

泥泥學姐在文中問道：「你們在副駕駛陪聊派還是睡覺派？我是DJ派！負責選放音樂跟一直唱歌」，最後更不忘提醒粉絲，天冷了要多穿衣服，貼文才貼出15個小時，就引來2.3萬人按讚，不少網友都直呼，「這安全帶都不見了，夠安全嗎」、「如果你不得不舉一個美麗和性感的例子，你就是完美的化身」。

事實上，泥泥學姊過去因一張在捷運上打嗑睡的巨乳側拍照爆紅，IG粉絲迅速增加，她也毫不吝嗇曬出辣照，讓粉絲們一飽眼福，不僅如此，泥泥學姐也時常在社群平台分享自己的插畫作品，不僅擁有高顏值又才華洋溢，可以說是內外兼具。