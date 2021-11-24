今年疫情嚴峻，新北市衛生局推動保健業務成績卓越，獲得衛福部國民健康署頒發多項獎項，包含戒菸服務、身體活動創新、營造失智友善環境、癌症篩檢及HPV接種服務共計8座獎項，其中「戒菸服務」、「身體活動創新」及「營造失智友善環境」更是勇奪六都之冠。衛生局長陳潤秋24日上午在市政會議獻奬給市長侯友宜，與新北市民分享榮耀。

侯友宜表示，癌症及慢性病逐漸取代過去的傳染病，吸菸更是致癌的主因之一，為打造完善的無菸環境，新北市是全國執行菸害防制最嚴格的縣市，並提供多元管道幫助吸菸者戒菸，提高戒菸服務使用率及提高戒菸成功率，也結合警察局共同打擊供應菸品予未滿18歲店家，更有效降低本市青少年取得菸品可近性。

陳潤秋表示，新北市長年推動衛生保健不遺餘力，結合社區、職場及醫療資源，建構完善篩檢網絡，提供專人、專車接送偏鄉民眾，前往就診檢查，去年四癌篩檢共計79萬8203人次，因篩檢而發現癌症1868人予以轉介治療。

衛生局也推動「新北動健康APP 3.0」，民眾除了能使用APP進行健康記錄，也能藉由智能「營養小幫手」功能，由專業營養師彙整常見營養及飲食問題，提供民眾正確營養知能共計服務5350人次。在全市推動公園全齡化或特色共融遊戲場，不僅翻新公園內部硬體運動設施、兒童遊具，亦安排111處公園每天只要前往公園打卡、玩遊戲，就可以累積健康幣。

而為營造失智友善環境，新北市野於2020年率先達到失智友善555三大目標，包括失智家庭照顧者有5成以上獲得支持和訓練、罹患失智症的人口有5成以上獲得診斷及服務、民眾有5％以上對失智有正確認識及友善態度。未來持續朝向2025失智友善777目標邁進，打造新北市成為失智友善城市。

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