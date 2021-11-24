台灣在11月終於進入秋冬天氣，得以收起夏天輕薄的衣服，這兩天氣全台大降溫，最低來到11度左右，雖然今天(11/24)氣溫些微回升，但戶外仍是冷颼颼，能看見街上民眾挖出羽絨外套、大衣來與之對抗，而美女主播黃倩萍不畏寒冷天氣，照樣曬辣照，讓粉絲看了直呼瞬間不冷了。

結束與軟體工程師前夫16年婚姻並回歸主播工作的黃倩萍，經常透過臉書分享生活，先前在疫情嚴重之際臨危受命，赴美國華府連線報導總統大選，讓人直呼敬業，此外黃倩萍多年來也維持美麗外型，精緻的臉蛋與纖細修長的身材，一點都看不出已經53歲，堪稱主播界美魔女。

黃倩萍重返主播檯後，將臉書當作日記、周記來寫，樂於跟網友們分享她的生活與想法，相當受到民眾喜愛，今天早上黃倩萍發了早安文，跟上降溫時事，表示早上出門上工，感受到今天沒昨天冷了，「但還是挺涼的，穿多點就對了」。

隨著這篇早安文，她附上兩張播報新聞時的穿搭，一套是紅色西裝外套搭配黑色迷你窄裙，另一套則是連身套裝搭配黑色腰封，都很能凸顯她的纖細腰身與神級美腿，連黃倩萍都自嘲這根本「圖文不符」，但也吐露真實情況：「別看我穿這身短裙裝扮，面對棚內超強冷氣，我的內心根本皮皮挫」，但粉絲完全不介意，反倒很開心，直呼：「真的好美，好有女人味」、「美女穿短裙才是王道喔」、「看到妳就不冷了」。