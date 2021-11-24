紙風車文教基金會在屏東有新基地了，隨著屏東戲劇藝術中心全新改造與開幕，紙風車也受邀進駐，未來將用戲劇陪伴當地長輩、青少年、中輟生和一般大眾，預計有工作坊、戲劇表演，並帶著在地人用自己的話，演繹家鄉的故事，創造新的文化基地。

今（24）日紙風車董事長李遠（筆名：小野）特別帶著董事吳念真、洪三雄、李永豐、雷輝及顧問陳玲玉、邱建發，還有執行長張敏宜、任建誠到屏東藝術館，和屏東縣長潘孟安一起宣告紙風車屏東戲劇藝術中心成立。

李遠表示，台灣是一個多元族群的地方，未來紙風車在屏東基地的定位，從屏東出發，廣納台灣故事，「過去我們走了319、368下鄉，期待下一個30年可以培養在地人才，找自己的故事，說自己的故事，屏東的故事是說不完的。」

吳念真表示，台灣每個地方都有自己的生命力，屏東也不例外，有自己的團隊和創作力，未來紙風車的角色是從旁協助，包括經營團隊的行銷訓練、表演創作內容，舞台技術人員的訓練等多面向經營，同時也是向在地人學習，大家一起成長。

吳念真表示，早年台灣每個鄉鎮都有自己的子弟戲團隊，「舉翻婚喪喜氣都自己上去表演給鄉親看，那是一種情感的連結，不用外求，自己演給自己看，這樣的過程會形成很大的力量，把藝文精神深植在生活裡。」吳念真表示，透過這樣的合作方式，未來文化發展會有更多可能性。

潘孟安表示，他心中期許有一個文化的屏東、音樂的屏東，未來希望透過紙風車的力量，在國境之南築夢，扎根屏東，使其成為一個藝文基地。