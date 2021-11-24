搶攻尾牙春酒商機，台北文華東方酒店鎖定精品與金融企業於宴會廳推出「虎虎生風」超值尾牙春酒專案，自12月1日起至2022年3月31日提供周一至周四每桌只要25800元，周五至周日每桌28800元的豪華中式宴席，。此外，館內餐廳包括米其林一星雅閣中餐廳、米其林餐盤推薦Bencotto義大利餐廳亦提供中、西式精彩絕倫的美味佳餚，期能滿足大小企業對尾牙春酒的各式需求。

文華東方酒店表示，目前企業尾牙訂位相當踴躍， 12月至明年1月底的周五及周末訂位幾乎全滿，平日周一至周四亦達八成左右，企業預訂要趁早。

文華東方「虎虎生風」尾牙春酒專案，由擁有超過25年豐富廚藝經驗，且曾榮獲國際獎項殊榮的宴會廳主廚李政上嚴選優質新鮮食材，帶領廚藝團隊精心設計多道精緻美饌，包含一品鮑魚燉四寶湯、有機黑金蒜蒸龍蝦、秘製剁椒醬蒸海鱸魚及爐烤黑胡椒豬肋排佐時蔬等多道豐盛澎湃的可口佳餚。專案並包含每桌兩瓶精選紅酒，外加席間果汁、啤酒、汽水無限暢飲；提供大型活動舞台及舞板，另有專屬雅緻花藝設計；頂級立體環繞音響及專業燈光效果，宴會期間貴賓住宿享特惠客房價格等優惠。而且只要預訂滿6桌以上，還可獲精彩滿額贈好禮，慰勞公司同仁一年來的辛勞。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障