2021年科技部虛擬台灣科普環島列車已於24日正式啟程，來自科思創科學社團的台北啟聰、台中啟聰與南大附聰的孩子們也受到邀請，將以科學魔法小老師的身分，透過影片，帶領全台孩子運用科思創免費提供的材料包，施展科學魔法，一起翱翔在神奇奧妙的科學世界裡。三所學校將帶來的實驗包括: 「隱形空氣砲」、「光學魔術變變變」與「柔情似鋼~非牛頓流體的反擊」。

台灣科思創總經理李銘城表示，藉由聽損科學小種子傳授科學知識，並透過材料包的發送，我們期待能鼓勵全台大小朋友一起在家中透過線上學習，從中領略到科學的奧秘，並透過在聽損生指導下完成實驗的過程，無形中領略到多元、平等與包容的意義。感謝科技部給予科思創這樣的機會，也特別謝謝國立成功大學材料所李旺龍教授、科思創科教顧問: 國立臺中教育大學許良榮教授、與中華大眾科學推廣協會許兆芳老師，以及所有參與此次演出的全體科思創科學社團的聽損孩子與全台三所啟聰學校的支持，一起製作出精彩的科教影片，讓全台大小朋友們對於科學產生更多想像與好奇。

科思創魔法材料學校北聰分校李芳朵表示:，自從國三那年初次入科思創魔法材料學校的戲劇演出後，對我的人生帶來了很大的改變。還記得國三時的我還很羞澀並缺乏自信，如今的我已經高三了，透過多次的科思創舞台劇演出，也在科思創魔法材料學校做過許多實驗，比起國三時的自己，我進步了許多，也對自己更有信心。看到自己能證明聽損生的能力和一般人無異，我與家人的心中滿是感動，更特別謝謝長期深耕於啟聰學校的台灣科思創，讓我能翱翔在科學的世界裡並看見自己的光彩。 北聰分校所帶來的科學實驗，主題為「隱形空氣砲」，孩子們可以透過拍打有圓形孔洞的箱子，就能隔空將在箱子前方的物體給擊倒。

這項實驗的原理是因為「空氣」的特性，空氣既無色無味又沒有固定形狀，因此當我們用力拍打擠壓箱子內的空氣時，空氣會形成一股氣流而噴出，就有了我們所看到的空氣砲效果，除了圓形孔洞外，北聰分校同時也示範了其他不同形狀，而射擊威力也會因形狀改變而有所影響，歡迎孩子們拿起材料包跟著北聰的孩子們一起變身為空氣砲神射手。

而中聰分校所帶來的科學實驗，主題為「光學魔術變變變」，將兩片3D眼鏡鏡片重疊後旋轉，居然可以產生亮暗亮暗的效果，這其中暗藏了什麼玄機?原來是因為光有「偏振性」，而我們的實驗材料偏光片，可以將來自不同方向的光，變成單一方向，但只有符合偏光軸方向的光才可以通過我們的偏光片，所以才會產生亮暗亮暗的效果! 了解實驗原理後，小朋友們就可以動手做出科學玩具「可穿透的牆壁」，只要索取材料包的孩子，就能跟著中聰分校的孩子們，設計出各式各樣的魔幻變色鏡。

由南大附聰分校所帶來的實驗主題為「柔情似鋼~非牛頓流體的反擊」，小朋友們覺得口香糖能不能穿破硬梆梆的椰子呢?平時看似軟綿綿的口香糖其實隱藏著巨大力量，可以將椰子給刺破。原理正是「非牛頓流體現象」，簡單來說這個物理現象就是「吃軟不吃硬」。只要拿起材料包，跟著南大附聰孩子的指導，小朋友們就會發現將手輕輕放入液體中時好像跟一般的水沒什麼差別，但當我們快速的將手指戳入液體中，就會發現液體變得硬梆梆戳不進去。