去年因新冠肺炎疫情，許多片商出招推出經典電影的重製版，當年橫掃奧斯卡最佳影片9項大獎、台灣影史首部票房破億電影《末代皇帝》也重新在電影院上映，男主角尊龍的外型也引發討論，過去被稱作一代男神、「亞洲第一美男」的他，近年完全消失在螢光幕，據知現年69歲的他到美國養老，一組他最近參與聚會的照片流出，可見挺拔五官依舊，但不敵歲月多了些皺紋和滄桑感，還有人指他老了反而更像外國人。

尊龍本名吳國良，是華裔美國演員，1987年因演出《末代皇帝》一炮而紅，而該片橫掃當年奧斯卡，奪下最佳影片、導演等9項大獎，尊龍聲名大噪後，曾兩度入圍金球獎，成為唯一獲得金球獎最多次提名的華人演員，1989年金馬獎更頒發給尊龍特別獎，以感謝他代表華人在國際影壇增光。

尊龍當年被譽為一代男神。（圖／中時資料照片）

尊龍不只演技受肯定，俊美的外型在1990年還被美國《人物》雜誌選為「前50位全球最美的人」，而他的童年過往也被起底，據悉尊龍從小原本是孤兒，養母是上海人，尊龍有一段婚姻，年輕時與大學同學Nina Savino結婚，婚姻維持了7年觸礁，晚年尊龍選擇不再婚，身邊只有一隻愛犬和兩棵大樹陪伴，他還將這兩棵樹命名為「祖父」、「祖母」，被推測是或多或少想彌補身邊沒親人的遺憾。

尊龍近照曝光。（圖／翻攝自會火微博）

2007年尊龍與李連杰、傑森史塔森（Jason Statham）合作電影《遊俠》，此後尊龍就不再接演藝圈的工作，淡出影壇，由於他不像其他資深藝人會開社群網站與影迷交流，使他引退後的生活變得十分神祕，幾乎沒人知道他的動向。今微博「會火」報導，近日有網友分享尊龍現身洛杉磯友人的生日派對，可見他頭上戴著毛帽，臉上掛著眼鏡，立體五官依舊十分搶眼，網友回應：「年輕時候像華裔，老了像外國人」、「也是帥的啊！帥老頭，挺好的」、「有點看不出是同一個人」、「69歲這樣就可以了，畢竟年輕時這麼帥」。