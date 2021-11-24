↑亞當崔佛為了在《ANNETTE：星夢戀歌》開口唱歌，展開為期多個月的歌唱訓練。（采昌提供）

威尼斯影帝亞當崔佛（Adam Driver）在新作《ANNETTE：星夢戀歌》飾演人氣脫口秀巨星，首度身兼製片的他對自己的角色毫不手軟，安排6名「控訴美眉」結為女子合唱團，片中繪聲繪影指稱亞當的角色「亨利」性侵她們，6名成員都大有來頭，竟連「混血名模」水原希子都挺身控訴！

除了水原希子外，「控訴美眉」成員還包括「比利時小天后」安琪兒（Angele）、美國女高音茱莉亞布洛克（Julia Bullock）、克萊倫麥克法登（Claron McFadden），以及女演員娜塔莉曼多薩（Natalie Mendoza）、諾艾米謝倫斯（Noemie Schellens）。導演李歐卡霍（Leos Carax）還刻意把這段如夢似幻的控訴場面打造成音樂劇形式，透過歌聲來控訴主角的不是，手法大膽新穎。

對於為什麼想在片中加入「＃MeToo」元素？卡霍表示：「我並不是特別想要這麼做，當我們構思電影時，＃MeToo活動還尚未發起，但它現在開始了，也有愈來愈多女性挺身而出。」他更語重心長地表示：「絕大多數電影，都是透過男性主導拍攝，而從我開始拍電影以來，出現愈來愈多的女性製片人，但仍舊還是以男性、而且還是白人為大宗，我也希望影壇未來將有更多的非白人電影人。」

《ANNETTE：星夢戀歌》在本屆坎城影展奪下最佳導演、最佳配樂雙獎，透過鬼才名導李歐卡霍的詭譎異想，吸引奧斯卡影后瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）與威尼斯影帝亞當崔佛（Adam Driver）共同主演，首次擔綱製片的亞當，與該片度過長達7年的漫長製作期，相當於他參與《星際大戰》三部曲的時間，但他表示一切的等待都非常值得：「當這樣的導演想讓你拍一部電影時，你怎麼能不答應呢？」

亞當在《ANNETTE：星夢戀歌》飾演脫口秀巨星，從紅極一時演到事業一落千丈，再發展成一位失意的丈夫，最後演變為一位貪婪的父親，角色的內心轉折頗大，他稱讚李歐卡霍是「有史以來最偉大的導演之一」，「很難總結他的導演風格，但從我的角度來看，他無時無刻都與演員與工作人員在一起，也不用擴音器引導，更多是專注在一個焦點，並不會遺漏任何細節，而且他很搞笑」。卡霍則透露之所以找亞當合作，是被他的外型給吸引：「我只在影集《女孩我最大》中見過他，當我第一次看到他就想：『真是一張非凡的臉蛋！』而且他也有著迷人的體魄。」

卡霍為了亞當的演出下足功夫，甚至還為他展開排練，磨和彼此默契，「亞當在不同時期，比其他人更需要排練。對於某些場景，他會感到失落、崩潰，而我要求太精確，或讓他陷入更深層的混亂。我通常不排練，我很討厭排練，但我確實在開拍時，跟他一起排練兩場演出，每場都排練一天，試圖安撫亞當與我自己。亞當也提出很多事情，所以這次的演出，真的算是彼此的共同創作。」《ANNETTE：星夢戀歌》將於12月10日於台灣上映。