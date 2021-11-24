半導體設備零組件廠意德士科技(7556)董事長闕聖哲表示，全球半導體廠持續擴產，對主打售後市場的意德士有利，營運展望持續樂觀。

意德士昨日參加櫃買市場舉行的線上業績說明會，闕聖哲指出，半導體產業未來幾年持續擴產，2021年至2023年新廠不斷增加，將帶動需求將持續成長，且隨著半導體產業先進製程比重拉高，有助意德士業績提升。

針對台積電(2330)積極擴大海外布局，意德士也會配合客戶計畫。意德士將跟著客戶腳步，布局海外，不排除拓展非台系晶圓廠潛在客戶。此外，闕聖哲表示，意德士擴展非半導體產業已見初步成效，預期明年可以看到成績。

整體而言，隨著全球半導體廠未來2年持續擴產，意德士未來營運展望樂觀。

意德士營收續創高，今年前三季營收3.49億元，年增13.58%；毛利率42.1%；營業淨利8599萬元，淨利7227萬元，年增34.66%，每股盈餘3.28元。