美亞(2020)公司看好一段期間的庫存調整後，明年首季碳鋼產品需求將復甦，並隨著民間建築、公共工程陸續開工，第二季以後需求全面啟動。對明年鋼市價量以及公司營運表現均持審慎樂觀態度。

美亞昨日召開法說會，指近期因中國大陸需求放緩、鐵礦砂價格大跌，加上不少客戶持續調節庫存，整體鋼鐵市場買氣較觀望。展望明年，待客戶調整庫存告一段落，碳鋼產品明年首季起客戶需求有望復甦、第二季起全面啟動。

美亞主要製造、銷售碳鋼及不鏽鋼管，對於明年不鏽鋼產品需求看法則相對保守。主要因原料鎳價過高，恐面臨修正風險，進而影響不鏽鋼買氣。公司指出，不鏽鋼市場仍處於供過於求的狀況，公司對不鏽鋼品的展望相對碳鋼保守。

美亞對於明年越南、泰國等海外子公司業績貢獻看法為穩健成長。今年包括越南美亞、越南鑽石、泰國廣太，均受惠鋼市量價俱揚，整體獲利貢獻較去年增長1.25倍。展望明年，公司預期，隨疫情趨緩，越南、泰國的汽機車市場需求可望明顯復甦，進而帶動子公司相關鋼品銷售增溫。

美亞前三季本業佳加上業外助益，今年前三季獲利已創新高，全年將創下佳績。前三季營收49.03億元，年增29.9%，為同期新高；毛利率上揚至14.3%，年增約5.8個百分點；營業淨利4.64億元；稅後淨利6.94億元，年增1.35倍，且已超越歷年全年之表現；前三季EPS為3.12元。