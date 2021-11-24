為防堵新冠肺炎病毒引發醫院內感染，衛福部規範住院患者及陪病者必須檢測PCR，讓醫院篩檢人員負擔很大，為解決問題，中國醫藥大學新竹附設醫院院長陳自諒團隊攜手產業界，成功研發「新冠PCR智取箱」，民眾就診時報到即可自助篩檢，不但達到零接觸、且降低篩檢人員負荷，獲今年國家新創獎。

此「新冠PCR智取箱－零接觸自動報到領管系統」由陳自諒率領的研究團隊、攜手產業界進行雙向合作研發，研究團隊指出，根據許多文獻報告發現，加入保存液的「深喉唾液」PCR檢測結果與現行採用「鼻咽採檢」PCR結果相當，且採檢唾液可減少民眾的不適感，以及可能產生的飛沫接觸風險。

宛如娃娃機台般大小的「新冠PCR智取箱」智慧化檢驗機台，民眾只要完成就醫報到，並拿著醫師開立的深喉唾液PCR檢驗單，即可在此取得深喉唾液採檢容器，並自行從喉嚨深處吐出唾液進行檢驗，不必與採檢人員接觸，且不必忍受被棉籤戳鼻的痛苦。

陳自諒表示，新冠疫情方興未艾，提高篩檢量能有其必要性，此種篩檢方式可有效降低高風險員工跨單位接觸的機會，同時減少行政、採檢的繁重作業，讓採檢流程更簡便，除可客製化運用在醫院內，也能推廣到社區檢驗所或學校，大幅增加新冠肺炎PCR廣篩效益。

研發團隊也強調，此檢驗機台深具市場潛力，不但可讓民眾自採、感應回收檢體，且可模組化進行補管、透過LINE通知採檢結果，在疫情過後，更可擴充為不同容器的備管機，不會浪費。