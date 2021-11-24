【LIVE直播】公投說明會「珍愛藻礁」第三輪交鋒 林惠真對決詹順貴｜2021.11.24

核四重啟、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁四大公投案將於12月18日投票，中央選舉委員會今日（24）舉辦第3場次全國性公民投票案意見發表會，其中第二場為下午1點登場的「珍愛藻礁」，由環保署前副署長詹順貴擔任反方代表。詹表示，自己本來也不認同原方案，但政府新推出的外推方案相較之下已完備許多，正方的擔憂可以放心，也不該因藻礁生態而讓中南部人忍受更多空汙，這是在撕裂地方。

詹順貴表示，他很佩服正方代表林惠真教授的專業，其實他本來也跟林一樣不贊同原方案，但自從政府推出現在這項外推方案，對礁體本身所造成的影響已降到最低，他認為外推方案已非環保已經濟之間的對抗，而是結合減煤、減碳、減空汙的多元環保方案。

詹順貴強調，環保是一種多元價值的體現，這項公投只要大家二分法的去投同意、不同意，這是非常不好的，畢竟環境議題很多元，且背後有許多影響與詳情，在公投理由書都看不到。

詹順貴質疑，若這個公投通過，中南部減空汙的期程是否會受到影響？若今天因供電窘迫，需要找供電的替代方案時，是否要增加燒煤，或是跑到南部去把電廠延役或增加燒煤，相信都不是林惠真與台灣人所樂見的。詹直言，這是在撕裂地方，不該因為藻礁的生態保護而要讓中南部人，忍受更多的空汙。