台灣師範大學原本校歌歌詞一句為「重歸祖國樂融融」，近來引起諸多討論，校方今(24)日表示，校務會議決議通過新版校歌歌詞，保留校歌曲調，重新賦詞，寫出青年朋友和學校發展的共同願景。同時也保留1948年版校歌歌詞。

台師大提到，校歌必定來自某個特定的時空，但必然也超越某個特定的時空。台師大的校歌誕生於民國37年(西元1948年)省立台灣師範學院期間，當時有感於培育師資的重責大任，由李季谷院長為校歌撰寫歌詞，並委請音樂專修科主任蕭而化譜曲。但現在已轉型為綜合大學，發展格局已超越校歌所描繪，所以學校考量各年代校友對校歌的情感，循行政程序啟動校歌歌詞修訂。

校歌專案小組主席、圖書館館長柯皓仁表示，108年5月成立「校歌專案小組」，成員包括行政單位、校友、教師、近三屆學生會會長共15人，歷經三次會議後決議，建議校歌朝曲調保留、重新賦詞方向修訂，並委請文學院、音樂學院共同合作，組成「校歌新版歌詞專家學者會議」，進行專業創作及修訂。

台師大指出，110年1月至7月共舉行5次「校歌新版歌詞專家學者會議」，本著「校歌新版歌詞需有高度，融入教育寓意例如對師大願景的想像，以雅俗共賞、傳唱度高、好記能通」的創作原則，由專家學者提出候選歌詞，經討論篩選後提交四個版本予「校歌專案小組」。

台師大稱，經過持續討論與潤飾，「校歌專案小組」挑選兩個候選版本，再由圖書館協助製作校歌新版歌詞創作說明。學生會則在今年10月線上問卷蒐集意見，填答有效樣本數383份，學生對兩版本支持度都接近4成。

柯皓仁表示，校歌新版歌詞參考委員建議及學生會回饋意見，修改後提出兩版本歌詞。提校務會議進行投票，最後定案歌詞如下：

台師大新版校歌（木鐸版）（微調一)：

木鐸鐘聲響，英才為國用，

起紅樓，立典範，沐春風。

誠正勤樸，敬業樂群在心中，

風華四季誦，樹人百年功。

青春器宇軒昂，展大度雍容；

迎向國際創新局，深耕吾土致大公。

教育會其通，世界進大同；

教育會其通，世界進大同。