孩子生幾個沒有標準答案，但有女網友發文表示，因為男友是家中獨子，要求未來結婚至少生4個，才算是給家人一個交代，讓她直呼有夠瞎，表示自己又不是生孩子的工具，只能無奈面對被分手的事實。貼文一出引發網友熱議，不少人氣憤表示：有本事自己生。

原PO在網路論壇Dcard上發文表示，男友告訴她，雖然現在是21世紀，但身為家中獨子，為了給父母一個交代，未來結婚至少要生4個孩子，讓原PO相當傻眼，氣憤表示「生產是重大手術，生四個代表我要上手術台四次」，不料對方只回，現在科技很發達，不擔心。

原PO進一步說明，男友雖是公務員，但目前存款只有2萬，以現階段來看，雙方都沒錢沒房，想要照顧4個孩子根本不可能，她擔心孩子出生就得受苦，對方卻認為這都不是問題，「窮有窮的養法」。

原PO最後說，因為她真的沒有辦法接受生四個孩子，所以男友直接和她提分手，更傳訊息告知，感謝這段時間的陪伴，但他就是要生四個以上的小孩，讓原PO直呼有夠瞎，無奈表示自己又不是生孩子的工具，只能祝福對方未來能找到那個願意跟他生四個的女生。

許多網友看完文章，紛紛留言表示，「瞎爆，還好沒留到過年」、「荒謬到好笑耶，理所當然又想隨便養的態度，沒什麼存款只會畫大餅的人真的能好好負責嗎」、「現在還找得到願意生4個的女生嗎？機率應該很低吧，有也不會選他」、「有本事自己生啊」、「他是皇上嗎？需要很多龍胎繼承皇位？」「真的還好不是結婚了才放生」。