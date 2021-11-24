10月工業生產指數最新公布為134.93，年增11.25％，ING荷蘭銀行經濟研究團隊指出，此項工業生產數據顯示，台灣晶片生產出現進一步放緩，證實了該團隊先前的觀點，反映了台灣半導體生產能力已達到極限，即使台灣半導體業者把部份晶片生產轉移到其他地區，包括中國大陸，還是無法完全解決，電子產品的生產和銷售受到干擾是必然發生。

ING研究團隊認為，要解決這個瓶頸問題，惟有直到新的生產線準備好運行時，才能看到更快的產能增長。半導體業積極投入建設新的生產線，以滿足對晶片的需求，但大多數新生產線至少要到 2022 年底或 2023 年初才能投入運營。在此之前，一些行業，例如製造汽車電子設備的行業，將受到干擾，也會影響業者的銷售。

從經濟部23日公布10 月份工業生產指數，從9月份的11.61％放緩至 11.25％，增長放緩的主要因素來自半導體晶片組成的集成電路零件，其同比增幅從上月的 20.31％ 大幅下降至 10 月的 14.72％，相當於較上季衰減8.43％。

生產商為了在短期內找到解決方法，以減少產品中半導體的使用，並保持銷量，ING 團隊估測，這意味著消費者將支付相同的價格，但取得較低質量的產品。