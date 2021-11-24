銅箔基板廠台光電(2383)前10月合併營收為318.39億元，年增43.68%，由於基礎建設網通相關材料出貨持續放量，台光電預估，第4季及明年第1季可望優於去年同期及今年第1季，亞系外資首次將台光電納入追蹤個股，給予「買進」評等，目標價上看320元，台光電盤中股價強勢大漲。

台光電在高速及HDI兩大類產品雙成長引擎帶動下，今年第3季合併營收為107.77億元，季增12.7%，為連續第7個季度創下單季歷史新高，單季合併毛利率穩定成長達28.56%，年增1.03個百分點，單季稅後盈餘為17.9億元，年增59.6%，再創單季歷史新高，單季每股盈餘為5.38元；由於高階網通產品出貨大增及手持式裝置產品需求強勁成長，產品組合更佳，加上平均銷售單價上升，前3季稅後盈餘為40.03億元，每股盈餘為12.03元，再創歷年同期新高。

為因應客戶強勁需求，台光電除既定2022年黃石廠及昆山廠各增加30萬張月產能外，10月27日董事會亦通過於昆山廠再增購設備添加45萬張的月產能，預計於2023年中開出。

亞系外資最新報告表示，過去幾年台光電從穩固的iPhone供應鏈地位擴展至高速市場，成功滲透到兩大400G交換機供應鏈，並在即將到來伺服器平台中擴大其市占率，看好台光電已準備好開始對台灣基板客戶供應BT銅箔基板，台光電將是台灣CCL廠首選投資標的，首次將台光電納入追蹤個股，給予「買進」評等，目標價上看320元。