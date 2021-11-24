遠東集團在大陸投資的化纖紡織、水泥企業，被指涉及違法違規，遭大陸五省市開罰並限期整改；國發會主委龔明鑫今表示，若是非經貿理由打壓台商，不僅對廠商不公平，長期來看，對當地就業也不利，目前台商回台方案持續進行，若有需要，將適時對「歡迎台商回台投資行動方案」進行加碼補助。

龔明鑫今赴立法院經濟委員會報告，包括鄭運鵬、邱志偉等多名立委，對遠東集團在大陸投資事業遭重罰表達關切；龔明鑫表示，台商在全世界做生意、投資，對當地經濟成長率有貢獻，也創造就業機會，且不只在中國大陸投資，全世界都有台商的足跡；若為了非經貿理由懲罰、打壓台商，這對台商是不公平的。

龔明鑫進一步指出，自 2018年陸美貿易戰、去年新冠疫情蔓延，都讓全球供應鏈加速重組，台商在中國大陸的產能有慢慢移出的現象，由於風險關係，政府過去推出台商回台投資相關方案，包括手續費減免等，布局新南向、中東歐等國家，政府也會協助。

龔明鑫表示，目前台商回台投資行動方案的5千億優惠融資額度，只剩下1500億元，此方案申請期限年底即將結束，龔明鑫承諾，國發會將與經濟部研商，朝加碼補助的規劃方向前進，對於台商回台投資，「政府舉雙手歡迎」。