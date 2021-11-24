台中市政府為解決中小企業及未登記工廠缺乏廠房問題，緩解廠商用地需求的迫切，於106年3月15日開工興建精密園區標準廠房，設置39個標準廠房單元，提供以公司為經營主體的低污染事業及研發機構或單位申請進駐。市長盧秀燕考量疫情衝擊經濟，為減輕廠商營運負擔，餘38個單元改以出租方式辦理，目前接近滿租僅剩餘1個單元。

廠商進駐精密園區標準廠房

經發局說明，標準廠房原採「租售並行」方式辦理，1至4樓合計24單元辦理出售，4樓部分至6樓合計15單元於取得使用執照後辦理出租，但因廠房公設比偏高，造成總價過高，公設面積加成換算後單價與當時市價無異，不利中小企業進駐，截至去年3月25日前，僅出售1廠房單元。

經發局以每月每坪均價300元價格出租

經發局提到，後續適逢台商回流及企業有擴產、擴廠需求，在工業用地缺乏之下，經發局以每月每坪均價300元價格出租，讓中小企業無須籌備大筆資金興建廠房，即可享有優質設施管理、安全防災等智慧化功能廠房，盼藉此帶動產業群聚效應，增加國際競爭力，亦因出租條件符合產業期待，於公告申租短短1年的時間內，已吸引包含生產全球精品級避震器品牌的瑞士商弗克司公司、精密齒輪大廠的回流台商鈞興機電公司及多家醫療用品廠商如台灣美罩公司、睿康生醫公司、百歐生醫公司等，當中亦包含15家未登記工廠申租進駐，目前接近滿租僅剩餘1個單元。

照顧中小企業-中市精密園區標準廠房改出租辦理

餘38個單元改以出租方式辦理

睿康生醫公司總經理陳威年及台灣福材公司董事長何建智皆表示，當初選擇申租進駐，是因為標準廠房擁有地理位置上的優勢，對外運輸交通十分便捷，公司也可省下興建廠房的人力、時間、成本，解決對工業用地的需求，預估標準廠房總投資額可達15億元，並創造800個就業機會，以扶植中小企業的產業政策落實盧市長「台中富市3」的經濟願景。