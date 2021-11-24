攝護腺癌高居男性國人十大死因第6名，且逾3成病人確診已經有轉移病灶，無法透過局部切除治療。幸好現在針對攝護腺癌已有階段性治療方式，且隨著基因檢測與定序技術進步，醫師可找出攝護腺癌病人腫瘤突變的癌症基因，擬定適合的治療策略。

攝護腺癌好發於高齡男性，根據衛福部最新癌症登記資料，32％的攝護腺癌患者確診時已進入轉移階段。台灣泌尿科醫學會理事長吳文正指出，針對現行轉移性攝護腺癌的治療方法有荷爾蒙治療與化學治療兩大類別，然而接受荷爾蒙治療的病人在一段時間後，癌細胞可能產生抗藥性，使藥物逐漸失效，出現去勢抗性、去勢療法無效的狀況。

針對轉移性去勢療法無效的攝護腺癌，目前已有精準醫療的標靶藥物，臨床上能有效延緩疾病惡化、提升病人整體存活率。吳文正表示，精準療法的出現，可幫助BRCA基因突變的轉移性攝護腺癌病人重新強化治療目標，也為部分病人在化療之前提供新的治療選擇。

吳文正曾收治一位退休教授，本該是準備享福的時候，卻被診斷出攝護腺癌，在積極治療下，至今已獲得控制，持續追蹤超過15年。他也呼籲病人，保持積極心態遵循醫囑，透過醫病溝通，觀察疾病治療的狀況，醫師會提供病人專業建議與更多的治療選擇；也提醒家屬能陪伴病人一同回診了解治療新選擇，並給予支持。

國外臨床研究顯示，攝護腺癌病人中約10％帶有突變基因，可能造成細胞修復問題；治療指引中也建議，轉移性攝護腺癌病人更需要注意家族病史。

吳文正建議，病人可以主動詢問醫師，評估基因檢測的需求，並且考慮在術後及早做組織檢體檢測，待透過檢測報告的結果，找出腫瘤突變的癌症基因，擬定適合的治療策略，以免錯過理想的治療時機。