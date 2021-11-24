宜蘭縣昨天發生學生疑似食物中毒案，累計到今天（24日）已有74名學生、1名老師不適送醫，縣府已下令供餐的團膳業者停止供餐，由另兩家業者支援，縣府衛生局、教育處今天加強聯合稽查，強調會為學生的健康與安全把關。

衛生局表示，75人疑因食物中毒，有噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀，分送轄內6家醫院，71人治療後出院、尚有1人留院觀察、3人住院治療中。

教育處表示，已知造成身體不適有學生就醫的學校有9所，包括公正國小、公館國小、士敏國小、壯圍國小、永樂國小、羅東國中、文化國中、東光國中及蘇澳國中。

教育處指出，這是近20年來，宜蘭縣規模最大的疑似食物中毒案，供餐的團膳業者供應縣內14所學校營養午餐，已請該業者停止供餐，由另兩家業者支援，或由學校自行訂購餐盒，如化驗結果確實是因為病毒桿菌中毒，最嚴重可處解約等處分。衛生局表示，除教育處依照合約處理外，也會依食安法處業者6萬到2億元罰鍰。