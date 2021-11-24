高雄市政府地政局24日表示，該局積極辦理土地開發，近年來，除了以市地重劃、區段徵收等整體開發方式，活化軍方閒置土地外，並大力推動亞洲新灣區開發，成為南高雄新亮點，位於大寮的第81期市地重劃區、以及亞灣區內的第88期市地重劃區工程，雙獲2021年度城市工程品質獎金質獎。

高雄地政局指出，第81期市地重劃區位於高雄大寮區，原屬國軍眷村土地，因眷村搬遷而閒置，基地北臨鳳山區，東有捷運主機場，西側緊鄰鳳凰山自然景觀，南接大寮商業中心，具發展成為高品質住宅社區的條件。

因此，高市府透過都市計畫變更，以市地重劃方式辦理土地開發，活化閒置土地，帶動地方發展，重劃完成後將成為大寮區最具發展潛力的優質住宅區。

而位於亞灣區內的第88期市地重劃區，屬於亞洲新灣區開發區，高市府與中央都非常重視，區內有高雄展覽館、高雄港埠旅運中心、海洋流行音樂中心、市立圖書館總館、高雄捷運環狀輕軌等重大建設，期待亞灣區能扮演高雄產業轉型的重要角色。

此次得獎的第88期市地重劃區工程，總共開通3條道路，串接時代大道、中華五路及凱旋四路，健全了街廓的交通動線。

高雄地政局長陳冠福表示，市地重劃工程攸關居民生活及城市建設基礎，地政局一直致力於提升工程品質及精進工程技術，近年來，為了配合高市府路平政策及海綿城市概念，市地重劃工程採共同管道及透水鋪面設計。

他說，此次獲得城市工程品質獎金質獎殊榮，證明地政局團隊對公共工程的用心及努力，實踐三級品管制度，提升施工品質及效益藉由公共工程基礎建設，完成符合市民期待的建設成果。