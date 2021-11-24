埔里鎮也有球棒隊，29歲黃姓男子，上月14日與女友到KTV唱歌後，被宋姓男子等10多人球棒丶安全帽痛毆，然後押上車載到水頭里魚池旁繼續凌虐，導致顱內出血丶手腳骨折，背部還被插入魚鉤；埔里警方已查獲宋男等3人，依殺人未遂丶妨害自由等罪嫌，函送南投地檢署偵辦，並持續追查其他共犯。

據了解，案發當晚，黃姓男子唱完歌，準備到鐵山里尋找朋友，卻被10多人分別騎機車丶開車尾隨，還將他押上車，載到魚池旁痛毆，最後將他丟包在埔里基督教醫院外。黃姓男子因顱內出血及多處骨折，被送進加護病房，住院12天才出院。

埔里警分局副分局長陳志文表示，警方接獲埔里基督教醫院報案，立即派員到場，日前也已完成被害人筆錄：並且查獲宋姓丶張姓男子及陳姓少年，依殺人未遂丶妨害自由罪嫌，函送地檢署偵辦。

黃姓男子的父親表示，他接獲埔里基督教醫院電話，指稱兒子命危，才知道兒子被打，希望警方加速偵查，將歹徒繩之以法，還給善良百姓公理。