韓國疾病管理廳（KDCA）今天表示，過去24小時新增4116例COVID-19確診，創下單日新高。韓國重症住院案例數飆升，國務總理表示，首都情勢迫切，隨時有必要啟動緊急計畫。

韓國上月疫苗覆蓋率達標後，本月轉向「與病毒共存」計畫，旨在逐步解除嚴格的社交距離規定，最終完全解封。

路透社報導，韓國國務總理金富謙（Kim Boo-kyum）在防疫會議上表示，僅就首爾大都會區而言，情勢已迫切到隨時有必要實施緊急計畫。

金富謙也呼籲衛生當局，依患者症狀嚴重性分類，擴大輕症及無症狀者居家治療。他說，上週居家治療者比例不到20%。

韓國疾病管理廳先前表示，倘若全國加護病房占床率逾75%，或風險評估顯示醫療量能不足及出現大量老年和突破性感染病患，就可能實施緊急計畫。

截至昨夜，韓國各地醫院收治586名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重症病患，讓數量有限的急重症病床數瞬間滿床。韓國疾病管理廳數據顯示，其中超過85%患者年齡為60歲以上。

目前韓國加護病房占床率至少已達69%，而在首都首爾和周圍地區更達83%，衛生單位已發布行政命令，以確保能提供更多床位。

儘管韓國的染疫住院率上升，死亡率仍相對低，僅0.79%；全國迄今累計42萬5065人確診與3363人病故。

目前韓國5200萬名民眾的完整接種率為79.1%，僅4.1%施打追加劑。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1101124