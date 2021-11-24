國民黨立委參選人顏寬恒。（圖／取自白喬茵臉書）

台中市第二選區立委補選國民黨參選人顏寬恒，日前公布發言人陣容，引發外界熱議。女發言人白喬茵刊出自己口咬傳統零食「紅豬公」的照片，表示這是她路過柑仔店花2塊錢買來的，這片紅豬公也讓她回想起，童年回外公家的感動。身為「老闆」的顏寬恒則親自在此文下留言，貼出自己同樣咬著紅豬公的照片，詢問「為什麼一樣的東西，妳的看起來比較好吃」，白則回「會不會是因為人長得不一樣？」逗趣的互動笑翻一票網友。

白喬茵22日在臉書發文，刊出一張她嘴巴咬著紅豬公的照片表示，她路過柑仔店，進去買了一片2塊錢的紅豬公，這個傳統零食讓她回想起小時候，最開心的就是回外公家，可以拿零錢去柑仔店買零食。她小時候最喜歡橡皮糖，可樂形狀、荷包蛋形狀的都可以；長大後才發現，自己真正愛的應該是柑仔店的人情味，裡面的老闆都有辦法叫出每個小孩的名字。

白喬茵坦言，雖然現在超商很方便，可以領錢、買咖啡、繳水電費，但柑仔店永遠有不可取代性，因為它裝載著一個又一個的故事，串接起好幾代的感情，遠遠的看著，就知道家到了。

顏寬恒本尊則親自在文章下留言，貼出他同樣咬著紅豬公的照片問道：「為什麼一樣的東西，妳的看起來比較好吃⋯⋯」白喬茵則回道：「會不會是因為人長得不一樣？」雙方互動引發網友迴響，紛紛留言：「你我快笑死了」、「哈哈哈哈」、「這很明顯跟被拍的主角有關」、「老闆等下森77」、「秀色可餐的道理」、「因為顏值」。