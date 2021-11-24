時代力量新竹市議會黨團議員24日針對市府明年度仍編列大額的藝文活動經費，呼籲市府應為市民創造更多效益，要求再評估自辦藝文活動的必要性；市府則表示，近兩年舉辦的全國性活動，最高曾創下500萬人次紀錄，為商圈帶來人潮也振興經濟，帶來了很高的效益。

林彥甫表示，新竹光臨藝術節已燒掉超過5.5億元，其中近5億元是由市民買單，但風光過後，市長林智堅表示將無法留下相關裝置藝術或燈會作品。他質疑花大錢辦活動，究竟能為新竹市留下什麼，還是只是為了提升市長個人的知名度？

廖子齊指出，近年來市府時常舉辦市集，或在活動中搭配市集，這些市集因使用公共預算，其目的與效益理應接受檢討，市集若獨立舉辦，應有明確的公益性政策目的。

蔡惠婷則表示，舉辦活動的經費，都是市民的納稅錢，必須要績效體檢，反應良好的應續辦，而同質性質太高的的則可考慮停辦。例如每年都花費4、500萬的新竹生活節，目標性就顯得不明確。

此外，市府舉辦的眾多活動中，也經常邀請劇團來表演，近年來最常出現的面孔是FOCA馬戲團，但是再精彩的內容，次數多了，市民也會看膩，光FOCA馬戲團，4年來就已在新竹表演超過13場，市民觀看的品味不能偏食要多元。

市府指出，市長林智堅上任以來，積極辦理藝文活動，打造出竹市藝文品牌，市民能享受高品質藝文展出，也為城市帶來人潮與商機，盼振興城市經濟。

歷年來的藝文活動包括兒童藝術節、兒童影展、仲夏藝文季、竹塹國樂節、新竹味市集、新竹生活節、東風音樂祭、歲末感恩季，年年創下人次新紀錄。

市府表示，歷年來活動獲民眾正面回響且熱烈，市府也因此持續舉辦，力求創新，絕非議員所指僅為1次性活動、同質性高。即使全國知名表演團體再次演出，也都帶來不同新劇碼，給予民眾全新感官體驗。

此外，近兩年的全國性活動諸如2020台灣設計展、2021台灣燈會，2020台灣設計展11天參訪人次超過280萬，2021台灣燈會轉型為新竹光臨藝術節，上月創下500萬人次紀錄，都讓全國民眾走入舊城區，舉辦前後旅宿訂房也全滿1位難求，也為商圈帶來人潮也振興經濟。