24日韓國最新疫情統計，每日新染疫以及重症患者數量，雙雙創下歷史新高紀錄。這也讓當地政府很頭大，因為不知是否還要繼續執行這項與病毒共生的抗疫政策。

韓國官方指出，目前當地一天就有4116位新冠病例，其中4088位是本土感染。這不僅輕易就打破上周紀錄3292例，同時，也是2020年新冠病毒爆發迄今，確診數最多的一天。同時，也使得全韓總染疫數增至約42.5萬。

另個不好的消息，韓國單日新冠重症病患也創歷史紀錄達586位，是從7月第4波疫情爆發以來新高。現今，當地疫歿者達3363位，新冠病毒致死率為0.79%。

韓國從11月1日起，開始鬆綁社交禁令，推行與新冠病毒共生的政策。原本計畫12月中要進入第2階段，順利的話會繼續放寬社交限制。不過，現在疫情突然反轉下，搞不好會打亂當地政府抗疫節奏。

韓國當局正努力穩定醫療能量，尤其大首爾地區的病毒傳染率仍高，且重症病患也正增加中。但最新統計是，首爾與周邊地區大概只剩16%左右重症病床可用。

韓國有82.4%人口打了第1劑新冠疫苗，同時，已有79.1%是完整接種。