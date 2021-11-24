台北股市今天終場跌23.6點，收17642.52點。12月台指期以17679點作收，上漲20點，與現貨相較，正價差36.48點。
台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，12月期貨17659點、明年1月期貨17611點。
台股今天終場跌23.6點，收17642.52點，成交金額新台幣2918.67億元。
12月台指期貨以17679點作收，漲20點，成交7萬6578 口；明年1月期貨以17634點作收，漲23點，成交960口。實際收盤價格以期交所公告為準。1101124
台北股市今天終場跌23.6點，收17642.52點。12月台指期以17679點作收，上漲20點，與現貨相較，正價差36.48點。
台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，12月期貨17659點、明年1月期貨17611點。
台股今天終場跌23.6點，收17642.52點，成交金額新台幣2918.67億元。
12月台指期貨以17679點作收，漲20點，成交7萬6578 口；明年1月期貨以17634點作收，漲23點，成交960口。實際收盤價格以期交所公告為準。1101124
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