桃園超商店員因勸阻客人戴口罩被刺身亡，引發社會關注，內政部長徐國勇表示，可提供店員防衛器具部分，辣椒水、防狼噴霧是可以考慮的選項。對於超商店員是否配置辣椒水，內政部次長陳宗彥今受訪表示，這部分會請超商業者評估在保全系統建置下，確保超商工作人員安全，是否有這樣必要性；同時，在不增加警察勤務負擔狀況下，警方會加強夜間巡邏。

近期治安事件頻傳，蔡英文總統日前透過臉書表示，政府會持續加強作為與檢討。行政院長蘇貞昌昨召開治安會報，下令提供店員安全防務器具；徐國勇建議，辣椒水、防狼噴霧取得方便，業者若要使用樂觀其成。

不過，超商店員是否準備辣椒水防身，陳宗彥今在立法院受訪表示，這樣看超商業者有無必要，由業者做適度規畫、配置；至於是否改為2人執勤大夜班，陳宗彥說，超商要對人力有適度規畫，這部分由經濟部跟超商業者好好討論。

對於超商發生暴力攻擊事件，陳宗彥說，我們感到非常痛心，治安會報上蘇院長跟徐部長已責成警政署各轄區，在不影響原來職務配置下，將巡邏路線做調整，保障夜間工作者安全。

員警加強巡邏是否會增加業務負擔，陳宗彥說，本來警方就有夜間巡邏路線，只是請各轄區就路線適度調整，會以不增加警察勤務負擔的狀況下做好規畫。