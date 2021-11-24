不少人對於光鮮亮麗的演藝圈都抱持的美好的幻想，但不是每個人都能如預期發光發熱。而一名22歲從北京電影學院畢業的大眼正妹「商琳」，過去曾對於舞台劇演員懷抱著夢想，但大學畢業後卻放棄星夢轉而從軍，驚人的近況讓周圍所有人都跌破眼鏡。

根據大陸媒體的報導，22歲的商琳擁有白皙皮膚、一雙迷人大眼與170公分的高䠷身材，在一票女同學中相當亮眼，加上她學業成績優異，曾獲得北京市優秀畢業生、校級優秀畢業生，以及全面發展獎學金一等獎的殊榮，讓她被不少人認為是演藝將未來的明日之星。

正妹商琳由北京電影學院畢業後竟放棄星夢。（圖／微博）

但沒想到，曾對於舞台劇演員懷抱著夢想的商琳，大學畢業後不但沒有朝演藝圈發展，甚至直接放棄星夢，轉而考取北京市公務員，而這份穩定的職業也讓親友相當讚賞，認為她能平穩度過一生，商琳卻又再度轉職，直接從軍「證明自己的能力」。

不過，在軍校期間，商琳曾一度體重過輕、身材太過單薄而差點無法通過參軍標準，她只好透過飲食及運動，逐漸增重10公斤，並在今年正是加入解放軍的火箭軍訓練團，成為「火箭少女」，而她也是北京市近幾年唯一一位從公務員轉成軍人的特殊案例。

而商琳尚未入軍與入軍後的模樣，也被網友挖出，看到後紛紛直呼「是同一人嗎？差太多了吧」、「這應該是有濾鏡跟沒濾鏡的差別」、「完全認不出來」、「眼睛怎麼小了一半」，甚至還有網友到她的微博上詢問「都已經人生勝利了，為何還要從軍？」，商琳則表示「生在最好的時代，女性不應被定義，所以要大膽走出舒適圈證明自己」引起網友熱烈討論。

正妹商琳放棄星夢轉當軍人。（圖／微博）