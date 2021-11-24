美國國務院昨（23）日晚間公布白宮民主峰會受邀名單，台灣入列，對此，中國人民大學國際關係教授時殷弘認為，凸顯美國總統拜登與大陸國家主席習近平的視訊會議「微不足道」。

拜登與習近平的視訊會議上，台灣成焦點。

拜登將在12月9、10日舉行線上民主峰會，台灣獲邀，亞太地區獲邀的國家包括日本、南韓、澳洲、巴基斯坦、印度、菲律賓等。除了波士尼亞-赫塞哥維納（Bosnia and Herzegovina，簡稱波赫）及匈牙利，多數歐洲國家也都受邀。

香港《南華早報》報導，中國人民大學國際關係教授時殷弘受訪時表示，台灣正式受邀與拜登的政策一致，「美國一直都在含糊地談到邀請台灣，這麼做與拜登的台灣政策一致，就是在安全、外交、意識形態方面深化、擴大對台灣的全面支持。」

不過時殷弘也認為，台灣獲邀凸顯了16日習拜視訊會議的侷限性，「這也顯示習拜視訊峰會結果有多麼的微不足道，台灣是主要焦點，但無論有沒有這場峰會，關於它的對抗都變得愈來愈激烈。」

16日舉行的拜習會上，台灣成為焦點，拜登表示美國反對單方面改變台海現狀，習近平則警告，若跨越紅線，北京將採取斷然措施。