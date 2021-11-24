↑《大河之舞》以愛爾蘭踢踏舞為主軸，融合西班牙佛朗明哥舞、俄羅斯芭蕾等元素。（寬宏藝術提供）

↑整齊劃一的複雜舞步，是《大河之舞》最讓人目不轉睛的奇景。（寬宏藝術提供）

傳奇舞劇《大河之舞RIVERDANCE》在睽違13年後，終於將在25周年巡演席捲臺北小巨蛋，該劇集結來自多國的頂尖表演者，風靡全球四大洲，走遍近200個國家，吸引逾2500萬人觀賞，以傳統愛爾蘭民族特色踢踏舞為主軸，融合熱情奔放的西班牙佛朗明哥舞、俄羅斯芭蕾與拉丁美洲和美式踢踏舞，複雜卻能保持舞步一致的奇景，被譽為此生必看的頂級演出。

《大河之舞RIVERDANCE》起源於愛爾蘭傳統舞蹈與故事，搭配上現代化的燈光與舞台設計，使整體表演跳脫以往，開起往後愛爾蘭舞在世界所掀起的巨大風潮，而後加入百老匯王牌製作人杜賀提（Moya Doherty），將舞蹈升級為一齣完整的舞劇，引領全世界對踢踏舞的狂熱，《大河之舞》的原聲帶更榮獲葛萊美獎「最佳音樂劇專輯」，被認為是史上最成功的舞蹈作品。

《大河之舞》將於2022年2月24日至26日在台北小巨蛋演出，為臺灣粉絲帶來視覺與聽覺的極致饗宴，門票即日起轟動開賣，購票請洽寬宏售票系統（kham.com.tw）、全國萊爾富、OK便利商店。