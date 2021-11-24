前NBA騎士球員尚波特(Iman Shumpert)目前並沒有在聯盟打球，但他仍然活躍在螢光幕前，據報導近期他參加了美國《ABC 與星共舞(Dancing with the Stars)》舞蹈節目，而且一路拚到總決賽，最後更成功拿下冠軍金盃，讓人看到完全不一樣的他。

Iman Shumpert becomes first NBA star to win 'Dancing With the Stars' https://t.co/MWQEhMcmDu pic.twitter.com/Qvbg7uHoGo — philip lewis (@Phil_Lewis_) November 23, 2021

尚波特在節目中大秀舞藝，在最後一場舞裡面他繼續和女舞伴(Daniella)搭檔演出，配合幾位舞伴上演精采的齊舞，過程中尚波特頻頻與女舞伴配合使出高難度雙人技巧，加上生動的表情、整齊舞步讓人眼睛為之一亮。

最後主持人宣布冠軍由尚波特拿下時，他和女舞伴非常激動，而場外傳來了不少祝賀，安森尼(Carmelo Anthony)、洛夫(Kevin Love)等人都在推特上發文恭喜他，而在節目進行期間他的前隊友林書豪、詹姆斯(LeBron James)、韋德(Dwyane Wade)、傑佛生(Richard Jefferson)也都有收看節目，並大大讚賞他的舞藝。

here's iman shumpert's final dance on dwts. absolutely incredible. instant icon. pic.twitter.com/ZCM6gR1jpC — whitney medworth (@its_whitney) November 23, 2021

《ABC 與星共舞(Dancing with the Stars)》是美國知名舞蹈節目，除了尚波特外，過去也有不少NBA球員參賽過，包括「天勾」賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)、費許(Derek Fisher)、歐登(Lamar Odom)、「滑翔人」崔斯勒(Clyde Drexler)等人，不過都未能拿下冠軍，尚波特可說是跨足舞蹈界最成功的籃球明星了！