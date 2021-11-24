儘管通膨升溫疑慮時不時干擾市場，供應鏈瓶頸也待改善，不過在全球景氣復甦大方向不變，及聯準會（Fed）縮減購債的不確定性解除下，全球主要股市第四季以來表現上漲居多，其中又以美股最為亮眼。

投信法人表示，由於美股第三季企業財報紛紛報喜，三大指數第四季以來漲幅都在全球主要股市前十強，NASDAQ指數更以10.69％漲勢拿下冠軍，S&P500指數及道瓊指數也分別有9.22％及5.99％的漲幅，表現相當亮麗。

群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠指出，從經濟面來看，美國經濟整體維持復甦趨勢不變，供應鏈雖仍緊俏，但製造業及運輸業景氣持續向榮，就業數據方面，10月非農就業新增53.1萬人，睽違兩個月後再度上升且優於預期，9月份數據也大幅上修，至於8月勞工流動調查報告（JOLTs）職缺數仍處歷史高位，顯示美國勞動需求旺盛，未來勞動市場預料仍將改善。

在企業財報方面，市場原先擔憂供應鏈短缺、原物料價格上漲將影響第三季獲利，不過企業獲利率仍維持增長，以S&P500企業成分股第三季財報來看，近8成企業獲利表現優於預期，整體而言，在基本面與獲利面的支持下，仍有助美股維持多頭態勢。

徐煒庠認為，通膨議題方面，拉長時間來看，料階段通膨壓力為短期趨勢，隨著油價基期逐漸墊高，明年第一季後，壓力逐步舒緩，加上聯準會宣布縮減QE規模後，市場預估利率緩升，對於通膨也有壓抑效果。在投資布局方面，考量市場潛在波動仍存之下，投資上建議產業多元配置，以平衡投資組合波動，類股方面，可持續關注軟體、電子商務、半導體、醫療保健以及景氣復甦受惠族群之表現。