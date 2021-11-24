元大金旗下金融商品加入減碳排行列再下一城。元大金24日指出，旗下元大銀行所發行的全系列信用卡別，已在11月通過國際機構英國標準協會（BSI）ISO 14067產品碳足跡查證，每張信用卡碳足跡約850g，對此元大銀並持續承諾提高與用戶端的數位化連結，共同降低信用卡使用過程中的溫室氣體排放。

所謂的「產品碳足跡」指的是針對個別服務或商品從原料取得、工商製造、配送到銷售使用及最後廢棄回收等，整個生命週期過程中，直接或間接產生的溫室氣體排放量，是目前各國政府及企業達成溫室氣體減量目標的工具之一，也是客戶、消費者在「減碳」溝通的重要媒介。

根據金管會統計數據，截至今年6月30日，國銀發行符合碳足跡標籤信用卡僅約33萬張，佔全體信用卡的發行流通張數比率極低，而元大銀行信用卡通過碳足跡認證可說為國銀前段班。根據認證結果，元大銀行全系列信用卡每張生產的產品碳足跡約850g，與2018年的減碳基線相比，信用卡產品減碳量在5年內已成功達到3%以上，已充份履行產品減碳承諾。

對此元大金指出，元大銀預計將向環保署申請「產品碳足跡標籤」與「產品足跡減量標籤」雙重認證，這也是元大金控集團用行動支持綠色金融行動方案政策，支持供應鏈發展低碳產品的最新努力成果。此外，集團旗下銀行、證券等子公司在提升客戶對於碳標籤產品的使用選擇，以及推廣數位金融服務，如電子對帳單與線上申請服務的作為，均能達到無紙化節能減碳目標，進而促成低碳經濟的永續消費與生產模式。

而對於金管會所推動的「綠色金融行動方案2.0」，除了推出低碳金融商品之外，元大金也表示，將進而關注到內、外部利害關係人金融服務過程生命週期中的碳足跡，來建立以促進綠色循環為目標的「永續金融生態系」。