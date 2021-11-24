立委蔡適應今天會同高速公路局、國道警方等單位至交流道匝道口會勘，研議改善規畫。（立委蔡適應提供／陳彩玲基隆傳真）

國道一號南下1公里處基隆交流道路段匝道口，僅畫設一個車道，但平時車流量大，導致用路人會在停等紅燈的路口自動分成兩排，遭檢舉達人不斷檢舉，許多人荷包失血引發民怨。高速公路局今天舉辦會勘，承諾會在1個月內檢測匝道安全，若無疑慮將畫設雙車道。

立委蔡適應今天會同高速公路局、國道警方等單位至交流道匝道口會勘，研議改善規畫，減少車輛回堵及違規情事。他提及，這裡違規的情事並不是特例、而是通例，因車流量太大，許多用路人會自動分成兩側，一排往八堵暖暖、一排往安樂麥金路，但礙於現場標線和車道問題，許多人因並排停等紅燈被檢舉，遭依違反道路交通管理處罰條例開罰3000元。

蔡適應指出，為讓左右轉的車輛可以同時間出匝道，避免民眾因違規造成荷包失血，希望主管機關可以進行檢討，將單車道變成雙車道，1個月內完成評估，若檢測後沒有安全問題立即畫設，另外，針對民眾的錄影檢舉案，建議警方依情事暫緩開罰，等1個月後再行處理。

高速公路局北區養護工程處分局長林炳松回應，現行道路路幅為8公尺，單一車道路幅需要3.5公尺，兩側保留0.5公尺，若要畫雙車道是可行方案，但匝道建成超過50年，還要進一步檢核道路橋梁結構，如果結構安全無虞會盡速畫設，若安全性有問題，則會規畫拓寬或重建等，至於開放路肩會列為第二階段評估，目前還是要依規定勸導用路人勿行駛路肩。

國道公路警察局第一公路警察大隊汐止分隊小隊長許明哲說，此處匝道常見3種違規樣態，包含單車道超車、行駛匝道路肩和車輛併行，可依違反道路交通管理處罰條例開罰，警方只能依規定處理，請民眾行駛此處多加注意。