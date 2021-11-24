新北市農業局與坪林農業創生團隊金瓜三號合作推出茶山禮盒，採用環保再生紙膜，外觀呈現出梯田茶園的立體地形樣貌，腰封則以手感風格繪製，可以搭配節慶及季節替換不同設計風貌，增加運用層面，榮獲設計界奧斯卡獎之稱的德國2021紅點產品設計獎。

蔡威德在求學期間跟隨指導教授進行田野調查，意外愛上坪林的山水人情，想透過所學的設計專業與地方文化做連結，於是創立金瓜三號，並在坪林老街打造餐食空間「坪感覺」，透過商品開發串聯在地商家，以金瓜三號做為互利共生的農創平台，今年金瓜三號和農業局合作，推出茶山禮盒，榮獲德國2021紅點產品設計獎的殊榮。

金瓜三號蔡威德(左)與設計師韓世國(右)合作推出的茶山禮盒獲德國紅點產品設計獎。（新北市農業局提供）

包裝設計師韓世國說，當初邊看著坪林梯田，聽著茶農述說茶山歷史脈絡，馬上就畫下坪林山景，以梯田美景來設計包裝，用創意來創造在地空間的溫度，消費者即便沒到過坪林，也能透過手上的禮盒想像坪林之美。

新北市長侯友宜表示，過去新北市文山包種茶連續8屆得到發酵茶製茶冠軍，而蔡威德帶領的金瓜三號，用設計將文化與美學進一步的融入到包裝，更是讓坪林的文山包種茶躍居全國最矚目的茶產品之列，感謝他及在坪林區所有青年夥伴的努力。

農業局長李玟說，在地小農各自單打獨鬥較為辛苦，透過農業創生專案計畫，以設計行動來提高產品價值，開創坪林優質茶產品的通路，形成事業及產業，並提報國際獎項，增加產品知名度，鼓勵優質青年及人才返鄉，達到農業創生的目標。