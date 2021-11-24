「AI智慧古物監測保存系統」監測「福康安碑」。（廖素慧攝）

雲林科技大學智慧辨識產業服務中心團隊建置「AI智慧古物監測保存系統」監測「福康安碑」。（廖素慧攝）

嘉義市政府感謝雲林科技大學智慧辨識產業服務中心團隊協助守護古物。（廖素慧攝）

嘉義公園有座「清高宗勒建福康安等功臣生祠碑記」（福康安碑），是清代乾隆皇帝親筆御字滿漢文合碑的珍貴古物，24日啟動「AI智慧古物監測保存系統」，監測PM2.5、硫化物等20種以上讓古物質變的環境因子以及入侵物，即時通報、判讀。

這套「AI智慧古物監測保存系統」由雲林科技大學智慧辨識產業服務中心主任張傳育、曾永寬、張慶龍、洪崇文、王文楓等5位教授率學生研發，首次在戶外進行古物監測，嘉義市政府建設處副處羅資政代表市長黃敏惠，感謝雲科大團隊協助守護文化資產。

雲科大文化資產維護系教授曾永寬指出，全世界都很關切古物萬一被破壞或損壞，就沒有辦法再回復了，現在用科技來保存古物，可透過監視器，定期將古物的劣化狀況以影像自動辨識、回傳古物的表面損壞、傾斜狀況或變形紀錄，有外來入侵物也會即時傳達，即時採取應對措施。

曾永寬指出，這套系統可防災防盜，有影像攝影、影像差異辨識、環境因子監測、鑑別差異造成的原因、提出保存修護處理程序建議，將人工智慧科技有系統地運用於守護古物。

洪崇文表示，這套系統目前在嘉義縣布袋太聖宮、雲林縣大埤北極殿都有啟用，這次在嘉義公園啟用是首次在戶外建置，監測的環境因子及外來因素比室內監測的多。

羅資政表示，市府重視文化資產保存，嘉義公園有座「清高宗勒建福康安等功臣生祠碑記」是國家文化資產一般古物，有珍貴及稀有性，源自1787（乾隆52年）乾隆親筆御字文，是臺灣唯一與臺南市一式兩分的御碑，嘉義因林爽文事件守城有功，將「諸羅」改成「嘉義」與史實有密切關係，碑文與文采意義非凡，能用科技來保護監測，是一大突破。