嘉義公園有座「清高宗勒建福康安等功臣生祠碑記」（福康安碑），是清代乾隆皇帝親筆御字滿漢文合碑的珍貴古物，24日啟動「AI智慧古物監測保存系統」，監測PM2.5、硫化物等20種以上讓古物質變的環境因子以及入侵物，即時通報、判讀。
這套「AI智慧古物監測保存系統」由雲林科技大學智慧辨識產業服務中心主任張傳育、曾永寬、張慶龍、洪崇文、王文楓等5位教授率學生研發，首次在戶外進行古物監測，嘉義市政府建設處副處羅資政代表市長黃敏惠，感謝雲科大團隊協助守護文化資產。
雲科大文化資產維護系教授曾永寬指出，全世界都很關切古物萬一被破壞或損壞，就沒有辦法再回復了，現在用科技來保存古物，可透過監視器，定期將古物的劣化狀況以影像自動辨識、回傳古物的表面損壞、傾斜狀況或變形紀錄，有外來入侵物也會即時傳達，即時採取應對措施。
曾永寬指出，這套系統可防災防盜，有影像攝影、影像差異辨識、環境因子監測、鑑別差異造成的原因、提出保存修護處理程序建議，將人工智慧科技有系統地運用於守護古物。
洪崇文表示，這套系統目前在嘉義縣布袋太聖宮、雲林縣大埤北極殿都有啟用，這次在嘉義公園啟用是首次在戶外建置，監測的環境因子及外來因素比室內監測的多。
羅資政表示，市府重視文化資產保存，嘉義公園有座「清高宗勒建福康安等功臣生祠碑記」是國家文化資產一般古物，有珍貴及稀有性，源自1787（乾隆52年）乾隆親筆御字文，是臺灣唯一與臺南市一式兩分的御碑，嘉義因林爽文事件守城有功，將「諸羅」改成「嘉義」與史實有密切關係，碑文與文采意義非凡，能用科技來保護監測，是一大突破。
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