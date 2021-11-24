台達電(2308)佈局能源基礎設施解決方案成型，台達能源基礎設施暨工業解決方案事業群總經理張建中表示，台達是第一家完整通過台電「dReg0.25、dReg0.5及sReg」三種不同調頻備轉能力測試的合格廠商，平鎮廠區的系統更是台達在台灣第六套成功併網運轉的MW級大型儲能系統，目前台灣近65%的儲能專案皆為台達所建置，到今年底，台達將達成與台灣業者簽約20MW自動調頻服務應用的里程碑，明年全台將達200MW。

台達電今天在其電源與能源技術研發重鎮中壢五廠，展示電力輔助服務儲能示範系統，台達總裁暨營運長張訓海表示，台達成立五十年來，一直致力於為氣候與環境變遷找尋科技解方，秉持「環保 節能 愛地球」的經營使命，自創業初期即積極開發高能源效率的各類產品，更於多年前開始佈局整合太陽能、儲能、電動車充電基礎設施與能源管理的能源基礎設施方案，由電源跨入能源產業，更在今年3月宣布加入全球再生能源倡議組識RE100，承諾台達全球所有據點，將於2030年達成100%使用再生能源及碳中和的總目標，為台灣高科技製造業中，首家承諾於2030年達到RE100目標的企業。

隨著能源轉型帶動了產業的質變，電網轉變成分散式、雙向的智慧電網，再生能源發電占比大幅增加，區域性的微電網也日漸普及；汽車產業則走向電動車時代，新的用電需求與大量充電站建置應運而生；兩大產業的轉型勢必會伴隨電網穩定與電力調度問題，儲能系統的調控正是這些問題的解方。

張訓海表示，儲能系統是發展綠電很重要的產品系統，因為綠電無論風電或太陽能都一樣，發電不穩定，需要儲能系統做調節，中壢五廠今年啟用，主要是電源及儲能系統事業群研發中心，也有製造，是台達在台灣最大基地，平鎮廠這套儲能系統不只充放電，還可以調整電力頻率及振幅，目前已與台電併網，未來還會蓋中壢六廠。

為因應能源轉型趨勢佈局，所建置之桃園平鎮廠區5MW儲能系統已於11月1日正式加入台電電力交易平台，投入電力輔助服務市場成為「電力共享」一員*1，全天候執行要求最嚴苛的dReg0.25動態調頻備轉*2，協力平穩全國的電網，上線後平均執行率達95%~100%之間，充分滿足台電規範的一級效能成績，上線首日即取得超過新台幣10萬元之營收，至今未達一個月業已突破200萬。

張建中表示，台達是第一家完整通過台電「dReg0.25、dReg0.5及sReg」三種不同調頻備轉能力測試的合格廠商，平鎮廠區的系統更是台達在台灣第六套成功併網運轉的MW級大型儲能系統；身為台灣最早投入儲能應用研發與製造的廠家，2017年台達即完成台電第一個示範系統，至今已服務包括傳統電廠、校園微電網、再生能源發電案場、工業用電大戶、電動車充電場域負載調控等不同客戶需求，並有效達成削峰填谷、負載轉移、提升太陽能自發自用率、電費優化等具體目標。

台達從過去的實績中經歷並克服過各種電網變因，累積各類儲能應用的建置經驗，已經準備好包含太陽能、儲能、電動車充電基礎設施與能源管理的能源基礎設施解決方案，加上自主技術與在地服務團隊，透過對研發、生產、整合與售後服務的高度掌握，可充分保障客戶端系統穩定運行，在台灣的能源轉型過程中，具體協助能源產業打造穩健、安全、有保障的儲能系統。

台達2017年通過科學減碳目標(Science Based Targets；SBTs)，承諾2025年的碳密集度相較2014年下降56.6%，2020年已達到碳密集度下降超過32%的階段性目標，再生能源使用比例亦已達到全球據點用電約45%；台達積極參與能源轉型，利用核心技術能力協助台灣2025年再生能源發電佔比達20%以及2050年碳中和的政策目標，此次平鎮廠區儲能系統的啟用，即是能源基礎設施方案的一項具體實踐。