「BALLISTIK BOYZ」推出新專輯《PASS THE MIC》。（LDH JAPAN提供）

AKIRA親自背書，將師弟團「BALLISTIK BOYZ」推薦給台灣粉絲。（LDH JAPAN提供）

日本男團「BALLISTIK BOYZ」（BBZ）是「國民姊夫」AKIRA所屬「放浪兄弟」的師弟團，由砂田將宏、深堀未來、海沼流星、日高龍太、加納嘉將、松井利樹、奧田力也7人組成，今（24日）推出新專輯《PASS THE MIC》，日前接受台媒視訊聯訪，2年前曾訪台的他們直呼想念台灣美食，加納嘉將更激動稱火鍋「好吃到衝擊」。而身為LDH足球隊成員的砂田將宏則透露曾踢贏師兄AKIRA，自誇是公司足球部裡腳下功夫「最厲害的人」。

主打歌〈All Around The World〉是獻給活在無法輕易地向前邁進，也不太懂得自我肯定的Z世代族群，砂田將宏也坦言前陣子曾陷入低潮，「因為疫情不能開演唱會，很多原先安排好的事情無法進行，對我們來說就像是遇到了高牆，一直在思考能做些什麼，試著去正面積極地思考」，並提到社長HIRO會定期與他們開會，也曾說「過去很快就會變成現在，現在也很快就會變成未來」，來為7人加油打氣，放浪家族也都不吝給予鼓勵「前輩NAOTO和KENJI都說過我們有進軍海外，希望我們可以超越他們」。

最近疫情終於趨緩，開始有不少與粉絲近距離接觸的機會，奧田力也表示「印象最深刻的是演唱會一開場，登台看到觀眾就看到有人已經在哭了，看到他們的眼淚，就覺得真的我們都互相想念著對方」。也不忘向目前還是無法見面的海外的粉絲喊話，「接下來會透過YouTube等平台用影片等持續與大家互動，也希望能用不同形式和大家持續有所連結，這段時間請先聽我們的新專輯、看我們的表演來和我們互動」。

BBZ在2019年推出首張專輯時有來台宣傳，7人至今仍難忘台灣美食，陸續點名了50嵐珍奶、小籠包、火鍋等，加納嘉將更高喊火鍋讓他「好吃到衝擊」，並稱「也會繼續努力回到台灣實現當時的承諾，成為能塞滿小巨蛋的團體」。另外，先前他們曾在YouTube頻道上推出「自由研究」系列影片，被問到之後若有機會拍攝台灣篇想做什麼樣的挑戰時，日高龍太率先搶答「一口氣可以塞多少顆小籠包進嘴巴裡」，加納嘉將也想試試在嘴裡可以塞幾顆珍珠，深堀未來則笑曝想研究「台啤1罐可以幾秒喝完」及「臉上可以黏幾顆小籠包」。

砂田將宏是LDH足球部的一員，他相當自豪地表示「大家都很厲害耶，AKIRA前輩也很厲害，但最厲害的是我吧」，並透露當時在5對5的比賽中，以5：2的比數贏了AKIRA那隊。而提攜後輩不遺餘力的AKIRA也親自替師弟背書，「BALLISTIK BOYZ是放浪一族（EXILE TRIBE）中唯一7人都能手持麥克風帶來舞蹈、歌唱、RAP演出，還能展現特技的實力派唱跳團體，全體成員不僅有語言長才，也努力朝著進軍全球的目標努力活動中，希望台灣粉絲也能聽聽他們新專輯《PASS THE MIC》，感受BALLISTIK BOYZ的魅力。」