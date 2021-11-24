台股今天早盤漲逾50點，站上17700點關卡，鋼鐵、航運及矽晶圓類股表現撐盤，但權值電子股台積電失守月線，終場下跌23.6點，量能不到新台幣3000億元。

台股加權指數今天以17642.52點作收，下跌23.6點，跌幅0.13%，成交值新台幣2918.67億元。電子股跌0.73%，金融股漲0.67%，傳產族群鋼鐵、航運分別上漲2.81%、1.84%。

晶圓代工廠台積電受到三星將在美國設廠消息影響，今天股價開平走低，終場跌1.47%，收603元，失守月線603.5元，成交量逾2.03萬張；聯電跌0.16%，收63.1元。

鋼鐵股受惠於鐵礦砂報價上漲的消息，今天中鋼構收漲停56.6元，成交量超過6000張；中鋼、中鴻上漲2.11%、6.25%，收在33.8元、37.4元。

受惠邊境解封商機的航空雙雄獲買盤挹注，華航收30.05元，勁揚8.29%；長榮航收漲停28.35元。

華冠投顧分析師范振鴻指出，鐵礦砂報價上漲，帶動鋼鐵股攻擊，目前資金往低基期個股輪動，從面板、面板驅動與觸控整合單晶片（TDDI）到鋼鐵，整體格局偏向弱勢反彈。（編輯：黃國倫）1101124