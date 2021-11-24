美國總統拜登訂於12月9日至10日主持「民主峰會」（Summit for Democracy）視訊會議，並已正式邀請台灣參加。外交部表示，我方將由行政院政務委員唐鳳與我國駐美國代表蕭美琴大使一同代表我國政府與會，與全球100多個民主國家的領袖及代表共同討論有關防範威權主義、打擊貪腐及促進人權等三大主題，各國將提出承諾且共同推動各項倡議。

外交部感謝拜登總統邀請台灣參與民主峰會，唐鳳政委也將在會中向全球社會傳達台灣堅定捍衛民主的承諾，並分享台灣如何透過科技與數位民主強化政府治理。

外交部強調，我國受邀參加「民主峰會」是對台灣多年來努力推動民主及人權價值的肯定。我國政府為呼應美方對本屆峰會的倡議，已提出多項具體承諾項目，包括完成台灣首個「國家人權行動計畫」，持續在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下在印太地區推動民主及人權等議題，台美雙方更已於本月15日舉辦第三屆「印太民主治理諮商」會議。對於本次峰會的具體議程安排，美方正在規劃中，並與我國政府進行密切溝通，期待讓台灣的民主成果獲得應有的彰顯；外交部將持續與美方協調，適時對外說明成果。

外交部指出，拜登政府自本年1月上台後將民主列為優先政策議題，美國務卿布林肯（Antony Blinken）在3月出席聯邦眾議院外交委員會的聽證會時即承諾，將邀請台灣參加「民主峰會」。拜登總統更早在去年10月美國大選前以總統候選人身分投書美國的華文媒體世界日報，稱讚台灣是先進的民主政體。另外白宮國安會今年發布的「國家安全戰略暫行指南」報告，以及多位美國高層官員均曾多次公開重申肯定台灣的民主成就。

外交部表示，台灣致力於鞏固民主體制，表現亮眼，深獲國際社會肯定；我方樂願在此次「民主峰會」與各國分享台灣成功的民主故事。如今全球民主面臨威權主義等多重挑戰，台灣站在維護自由民主秩序及對抗威權的最前線，會持續提升國內人權與民主治理，並繼續與國內外公民社會團體，以及理念相近國家共同努力，守護區域與全球的民主與人權，發揮全球良善力量的應有角色。