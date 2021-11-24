副總統賴清德今出席「台灣美國商會第三屆健康樂齡論壇」時表示，未來第三代台灣健保制度，也研議要引進健康促進的概念，這對推動台灣邁向永續樂齡的社會非常重要。

美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅今也出席，賴清德致詞時指出，他要代表蔡總統感謝台灣美國商會70年來扮演台灣與美國間的橋梁，不僅強化台美雙邊貿易，也提出政策建言。更重要的是反映了台灣的民主及經濟活力，讓美國能夠進一步瞭解且支持台灣。

賴清德也特別感謝美國政府在此次百年大疫，不僅協助台灣發展疫苗，也提供400萬劑Covid-19疫苗，目前更積極結合國際社會，希望讓台灣可以有意義地參加聯合國系統，特別是世界衛生組織。

賴清德提到，台灣人口老化速度非常快，2018年底65歲以上老年人占總人口比率已達到14％，若趨勢不變，推估在2025年將達到20％，進入超高齡社會。另外，根據國民健康署公布的報告，台灣民眾平均餘命超過80歲，但不健康年數達8.4年，表示平均有10％的時間是不健康的，因此今年論壇討論的題目更顯重要。

副總統指出，台灣人口老化速度快速，除了壽命延長以外，另外一個因素是少子化。蔡總統特別提出「0-6歲國家一起養」計畫，希望解決年輕夫婦因為經濟壓力不敢生的問題；政府也提供人工生殖補助，希望解決因生理問題而無法生育的情形，期望能提高生育率，降低台灣人口老化速度。

談到邁向健康樂齡社會，賴清德指出，政府提出健康促進及疾病治療兩方面政策。未來第三代台灣健保制度，也研議要引進健康促進的概念，這對推動台灣邁向永續樂齡的社會非常重要。

賴清德說，蔡總統上任後推動長照政策，就是希望能夠建立優質化、平價化、普及化的長照服務。在執行面上，要讓民眾看得到、找得到，且用得到長照中心。

賴清德強調，現今長照中心扮演串連一級預防、二級治療、三級復健的功能，希望讓台灣民眾可以得到優質的照顧。

賴清德說，政府的政策必然有不足之處，期許今日與會的專家學者能共襄盛舉，提供建議，讓政府有機會與民間共同合作，公私協力，讓台灣達到永續樂齡的社會。