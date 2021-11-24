定位燈結合水帶護套，別上勾環後變得更利於攜帶。(台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真)

台南市消防局第2大隊下營消防分隊在整備隊上救災器材及水帶時發揮創意，將救災用定位燈與水帶破裂止漏用魔鬼氈保護套作結合。(台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真)

將救災用定位燈與水帶破裂止漏用魔鬼氈保護套作結合，讓原本只作為固定點放置的定位燈成了救命工具。(台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真)

將救災用定位燈與水帶破裂止漏用魔鬼氈保護套作結合，讓原本只作為固定點放置的定位燈成了救命工具。(台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真)

為避免消防人員救災時受困濃煙密布視線不良火場，台南市消防局第2大隊下營消防分隊在整備隊上救災器材及水帶時發揮創意，將救災用定位燈與水帶破裂止漏用魔鬼氈保護套作結合，讓原本只作為固定點放置的定位燈成了救命工具。

下營消防隊分隊長張明義表示，定位燈原為消防局購買配置，其用途為置放於空間轉折處、火場入口或樓層轉折處，利用其紅色閃爍的光源指引消防人員的撤退點，在濃煙環境下其可見閃光距離約8公尺。

但是，同仁反應消防衣褲口袋攜帶定位燈不便，且原設計為置於地上或利用其磁力吸附於金屬物固定，可能因救災人員行動致使易位或現場無可吸附之物體，無法有效發揮其定位之功能。

張明義表示，定位燈結合水帶魔鬼氈保護套後，消防人員若因墜落、絆倒等外力不慎離開水線迷失方向時，可供其迅速找回水帶，沿水線撤出火場；保護套另別上勾環後變得更利於攜帶，空出來的口袋亦可放置其他工具，魔鬼氈可綁在樓梯扶手，勾環亦可勾在門把上，避免定位燈因放置地上而被移動。

第二大隊大隊長丁春能表示，好的救災工具除了在功能上要符合需求，必須讓同仁願意且便利使用的前提下才能夠派上用場，定位燈若能妥善使用納為入室基本裝備，可預防消防人員空間迷失、受困的情況。

此外，第2大隊也規畫配發每人一個CCIO背包，可以放置2支無線電、3M防毒面具、照明燈、平板、熱顯像儀等個人裝備，解決過去攜帶個裝不便的問題，背包上可貼黏當日幕僚編組職稱，方便指揮官指派任務。