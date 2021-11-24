珍愛藻礁案等四大公投案將在12月18日投票，第3場意見發表會今天舉行，由台灣東海大學生命科學系教授林惠真對上環保署前副署長、環境律師詹順貴，林惠真說，公投20案是台灣公投史上第一個關於保護環境的公投提案，可以視為做為世界公民重要的提案，告訴大家台灣有珍貴的地景生態系，而台灣有責任有決心保留下來。

林惠真說明，藻礁由藻類生長死亡後堆疊成為藻礁，孔隙提供許多生物生存、不僅露出來是藻礁、水面下也是藻礁，而工程會造成不可逆影響，尤其原方案與替代方案皆是在礁體狀況最好的區域，三接外推只是開發單位急救章、止痛藥式的提案，無法正視真正的藻礁破壞的問題，尤其如橋墩也會破壞棲地，而4公里海堤有303個籃球場大小沉箱破壞，壓到底部的棲地、生物無一倖免。

林惠真舉例，藻礁區被用海堤與大海隔絕，就像不會打擾、不會迫遷、不會強拆，但就像住在安全島上，原方案安全島比較小、外推方案安全島比較大而已。

林惠真指出，台灣有90％的自然海岸被破壞，明知道犯了這麼多錯誤，而此公投是海洋國家的補考題，重點在於藻礁是不是值得好好保存，而不是在原方案與外推的方案455公尺之間討價還價，因為無論哪一個方案都會破壞藻礁、留下遺憾。

林惠真提及，大潭藻礁遭認定為東亞第1個希望熱點，與澳洲的大堡礁、日本的琉球海岸同等級，而因為其中有大潭電廠的溫排水，環差報告顯示升溫最高達3.58度、外推方案後仍達3.54度，就是提前海洋暖化，不斷升高，可能會使成為「三接海鮮鍋」，要生物如何克服這樣的條件？

「不希望未來窮到只剩下電」，林惠真指出，這不是經濟與環保或環保與環保的選擇，而是價格與價值的選擇，公投提案是重要抉擇，無論原方案或外推方案都是破壞藻礁，值得用更好的方式留下，呼籲民眾在12月18日投下同意票。