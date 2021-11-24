台南市政府環保局從今年1月至今共查獲露天燃燒行為201件。（環保局提供／洪榮志台南傳真）

台南市進入空品不良季節，市府環保局也擴大執行「無人機飛鷹計畫」，針對農業廢棄物露天燃燒好發區、屢遭陳情區的露天燃燒敏感區，進行陸空聯合稽查與取締，一經查獲將加重裁罰，最低開罰1200元、最高3960元。環保局還指出，從今年1月至今，共查獲露天燃燒行為201件，較去年同期增加將近1倍。

環保局分析歷年來的露天燃燒資料，將露天燃燒大致分為露燃好發區、露燃敏感區。其中，後壁、東山、柳營，麻豆、下營，善化、西港，歸仁、關廟、新化等區的農作面積多且廣，為農業廢棄物露天燃燒的好發區。

至於人口較密集的市郊、商業活動較頻繁的行政區，像是安南、永康、仁德、善化區，燃燒物以落葉、雜草較多，但也偶有生活垃圾等居家廢棄物，遭陳情機率高，為露燃敏感區。

環保局認為，農業廢棄物都有其他方式可以處理，像稻草桿可以切碎後翻耕入土，增加土地肥力；樹枝等木質廢棄物則建議以破碎方式再利用，如有問題可洽農業局、農會尋求協助。至於居家產出的各種廢棄物，應先妥善分類回收物後，其餘捆好交由清潔隊處理；修剪庭院後的樹枝等廢棄物，經裝袋或捆紮妥當，一樣可交給清潔隊，呼籲民眾不要露天燃燒。

環保局長謝世傑強調，為維護市民呼吸乾淨空氣的權益，該局從10月起擴大展開「無人機飛鷹計畫」，此波查緝將持續到空品不良季節過後的明年3月底，才會告一段落。他也提醒，秋冬季節造成空汙會加重裁罰，千萬不要跟荷包過不去。

市長黃偉哲也說，無人空拍機行動敏捷，適合大範圍查核汙染與蒐證，是打擊露天燃燒的利器，請市民不要心存僥倖，各類廢棄物務必尋求合法方式處理，共同維護空氣品質。