世界衛生組織(WHO)周二提出警告，到明年3月，歐洲可能會新添70萬人死於新冠肺炎傳染病，總死亡人數將推升到220萬人。

WHO定義下的歐洲53個國家，目前累計死亡人數已經到150萬人，單日死亡人數也從9月底一直翻倍增加到現在的4200人。WHO指的歐洲地區包括俄羅斯和其他前蘇聯國家。

WHO稱，按照目前的趨勢，預計到明年春天的累計總死亡人數將到220萬人。而新冠肺炎目前也成為歐洲最主要的死亡原因。

WHO表示，到明年3月1日，53個歐洲國家將有49個出現重症病房極端高度缺乏的壓力。而法國、西班牙、匈牙利預計在2022年初會面臨到重症病房極度的壓力。

由於醫院壓力上升，荷蘭在周二已將開始將病人越界運往德國接受照護。奧地利星期一開始實施嚴格社交管制，為近期西歐國家首例。

WHO認為，大量未接種疫苗的民眾，特別是東歐地區，以及「缺乏對疫苗接種者進行保護」，例如禁止未接種者進出某些公共場所，都是感染上升的原因。

WHO歐洲地區主管Hans Kluge敦促民眾接種疫苗，並且在供應情況許可下，也儘可能接種加強劑。

然而此前WHO總部官員建議不要使用加強劑，稱希望全球其他地區能先有更多民眾接種第一劑。Kluge的發言是否代表WHO官方指引已經有所改變，WHO官員拒絕回覆。